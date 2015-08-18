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Ekonomi

Merkes Bankası'ndan dolar açıklaması

'Döviz satım tutarı bir gün önceden ilan edilen asgari tutarın 70 milyon dolar fazlasına kadar artırılabilecek'

18 Ağustos 2015 20:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aşırı hareketlilik nedeniyle gerekli görülen günlerde döviz satım tutarının bir gün önceden ilan edilen asgari tutarının 70 milyon dolar fazlasına kadar artırılabileceğini duyurdu.

TCMB, döviz satım ihalelerine ilişkin olarak yaptığı duyuruda, "Küresel finansal piyasalarda artan oynaklık nedeniyle 10 Nisan 2015 tarihli basın duyurusundaki '30 milyon ABD doları fazlasına' ifadesi '70 milyon ABD doları fazlasına' olarak değiştirilmiştir. Değişiklik yarından itibaren uygulanmaya başlanacaktır" açıklamasında bulundu

Buna göre, döviz piyasasındaki koşullara göre döviz satım ihalesi tutarın günlük olarak belirlenmeye devam edileceği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi

"Ertesi günkü ihalenin asgari tutarı saat 17.20'de Anadolu Ajansı DV007, Reuters CBTQ ve Bloomberg CBT Foreign Exchange Auctions sayfalarından ilan edilecektir. Aşırı oynaklık nedeniyle gerekli görülen günlerde döviz satım tutarı bir gün önceden ilan edilen asgari tutarın 70 milyon ABD doları fazlasına kadar artırılabilecektir. Satım tutarı mevcut uygulamada olduğu gibi saat 16.30'da aynı sayfalarda duyurulacaktır."

 

 

 

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