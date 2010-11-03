-MERKEL: KAMUDA TÜRK KÖKENLİNİN OLMASINDAN YANA OLDUM BERLİN (A.A) - 03.11.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel "Kamu dairelerinde daha fazla Türk kökenliye fırsat verilmesinden yana oldum ve bugüne kadar hayal kırıklığına uğramadım" Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen 4. Uyum Zirvesi, sona erdi. Başbakan Merkel, başbakanlıkta düzenlenen zirveden sonra, göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Wolfgang Böhmer ve göçmen kuruluşların temsilcisi olarak Çok Kültürlülük Forumu yöneticisi Kenan Küçük ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Merkel, basın toplantısında, uyum zirveleri ile farklı görüşlerin de rahatlıkla dile getirilebildiği bir görüşme ortamı yarattıklarını belirterek, "Uyum kurslarıyla 30 yıl boyunca yapılan ihmalleri gelecek 5 ya da 7 yıl içinde gidereceğiz" dedi. Bu süre içinde uyum sorunlarının tümüyle çözülmüş olup olmayacağının sorulması üzerine de Merkel, bu açıklamayı uyum kurslarıyla bağlantılı olarak yaptığını, uyum sorunlarının gelecek 5 yıl içinde sona ermeyeceğini, ancak sorunların çözülmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacağını söyledi. Toplam 120 politikacı, iş ve din adamıyla göçmen kuruluşu temsilcisinin katıldığı Uyum Zirvesinde, okullarda yaşanan şiddet olaylarını, dil, uyum ve şiddete karşı mücadele konularını ele aldıklarını ifade eden Merkel, uyum konusunda henüz yolun sonuna gelmediklerini, ancak çok sayıda başarılı uyum örneklerinin de olduğunu kaydetti. -"İKİ DİLLİ EĞİTİM GÖREN TÜRK GENÇLERİ" Başbakan Merkel, Almanya'dan diğer ülkelere göçün, ülkeye yönelik göçten daha fazla olduğunu, Türkiye'nin ekonomik açıdan dinamik bir ülke olması ve Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin iyi olması nedeni ile Türk kökenli gençlerin gittikçe daha yoğun bir şekilde Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti. "İki dilli eğitim gören Türk gençleri için Türkiye'de çok iş imkanı var" diyen Merkel, buna saygı duyduklarını, ancak Almanya'da eğitim gören gençleri ülkede tutmak istediklerini ifade etti. "Çeşitlilik bizi her zaman güçlü kılmıştır" diye konuşan Merkel, ülkedeki göçmenlerin sadece Almanca bilmesinin uyum için yeterli olmadığını, ancak göçmenlerin başarılı olabilmesi için Almancayı iyi bir şekilde konuşabilmesi gerektiğini kaydetti. Merkel, ayrıca göçmenlerin Almanya dışında aldığı diplomaların ülkesinde kabul edilmesi sürecini hızlandırmak istediklerini bildirdi. -TGD GENEL BAŞKANI KOLAT- Zirveye katılan Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Kenan Kolat, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür toplantıların doğru olmakla birlikte bir şova dönüştürüldüğünü savunarak, toplantıda sadece 4 ya da 5 kişinin konuştuğunu, ancak konuşulan konuların üzerine bir tartışma yapılmadığını söyledi. Kolat, "Özellikle ırkçılık konusunda genel bir tartışmanın olmaması canımı sıktı. Ön görüşmede, kısa da olsa Türk toplumunun kaygılarını ilettim. 730 imzalı açık mektubu Merkel'e takdim ettim. İçeriğine bakmadan bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi" dedi. Uyum zirvesi sürecinin gelecekte nasıl işleyeceği konusunda açık bir bilgi olmadığını ifade eden Kolat, şöyle konuştu: "11 çalışma grubunun oluşturulacağı söyleniyor. Buraya davet ederlerse görüşlerimizi, katkılarımızı veririz. Daha ciddi yapılması gerekiyor. Çok genel konular tartışılıyor. Birtakım suçlamalar yapılıyor, cevap veremiyorsunuz. Bunun bir anlamı yok. 5 tane bakan söz aldı. Sürekli konuştular. Bizim de onlara cevap vermemiz gerekiyor. Bu bence çok yararlı olmadı. Bu bence şimdiye kadar yapılan zirvelerin en kötüsüydü." Ülkede Alman düşmanlığının olduğunun söylenmesi ve bunun ırkçılık olarak tanımlanmasına da karşı çıkan Kolat, "Bu tür olaylar bizim gençlerimiz arasında yaşanıyor, ancak Alman çocuklar arasında da göçmenlere yönelik dışlama var diyebiliriz. Ancak bunun üzerine başka türlü gidilir. Irkçılıktır suçlaması ile yapılacak bir olay değildir. Irkçılıkla bir ilgisi yoktur" dedi. Zorlamayla uyum olmayacağını belirten ve zorunlu uyum kurslarını da eleştiren Kolat, "Sopa ile Almanca öğretilmez. Bu zihniyetin değişmesi lazım" ifadesini kullandı.