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Dünya

MERKEL'İN ESKİ UÇAĞI SATILIK BERLİN (A.A)

26 Mart 2011 15:35

-MERKEL'İN ESKİ UÇAĞI SATILIK BERLİN (A.A) - 26.03.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Airbus A-310 tipi eski "Airbus One" uçağı satılığa çıkartıldı. Eski Doğu Almanya (DDR) döneminden kalan "Theodor Heuss" adlı uçak, jameslist.com internet sitesinde açık artırmayla satılıyor. İçinde VIP düzenlemesi yapılan uçak, 24 Mayıs'a kadar en fazla teklifi veren kişi ya da şirkete satılacak. DDR'nin eski havayolu şirketi olan Interflug'da 1989 yılının haziran ayında kullanılmaya başlanan yaklaşık 47 metre uzunluğundaki uçak, 1991 yılının eylül ayından 2010 yılına kadar Merkel'in hizmetine verilmişti. Bu uçakla, hükümet temsilcileri ve eski cumhurbaşkanlardan Johannes Rau da uçmuştu. Cezayir havaalanında 2008 yılında bir merdiven tarafından çizilerek hasar gören uçağın içinde de bazı sorunlar çıkmıştı. Uçağın 12 koltuklu VIP bölümünde, çalışma bölümleri ve 2 adet yatak odası da bulunuyor. Uçağın business sınıfında 22, economy bölümünde 57 koltuğu var. Saatte yaklaşık 860 kilometre hız yapan uçağın menzili 10 bin 500 kilometre.

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