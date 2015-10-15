Merkel'in Türkiye ziyareti Berlin'i karıştırdı



Federal Meclis'te Merkel'in Türkiye ziyaretiyle ilgili söz alan Yeşiller'den Claudia Roth, "Başbakan mayınlı bir bölgeye giriyor" diyerek ziyareti eleştirdi. Roth, Merkel'in İstanbul'a giderek, "Erdoğan'a seçim desteği" vereceğini ileri sürdü.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen ise Merkel'e yaptığı çağrıda, "Erdoğan ile görüşmeyin" dedi. Dağdelen, "Erdoğan artık Federal Hükümetin bir partneri olmamalı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "despot" olarak nitelendiren Dağdelen, Merkel'in Erdoğan'la görüşmesi halinde Ankara'daki saldırıda hayatlarını kaybedenleri önemsemediği algısının oluşacağını ifade etti.

Aslında Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı söz konusu değil. Seçimlerde parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı ise anayasaya göre seçime katılan partilerden bağımsız ve partiler üstü bir pozisyonu var. Ancak Cumhurbaşkanının seçimlere doğrudan müdahalede bulunması ve Kürtlere yönelik ayrışıtırıcı tutumu, onu da seçimin bir parçası haline getirdi.

Ankara'da gerçekleştirilen Barış Mitingi sırasında meydana gelen bombalı saldırının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hava hâlâ gergin. Neredeyse tamamı muhalif 100 kadar göstericinin ölümü halen hazmedilmiş değil.

"Siyasi destek algısı oluşturulabilir"

İşte tam bu sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "mülteci krizini" görüşmek üzere Türkiye'ye gitmesi pekâlâ siyasi bir destek olarak algılanabilir. Erdoğan'ın yürüttüğü seçim kampanyalarında istismar edilebilir.

Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) miletvekili Hans-Peter Uhl ise muhalefet partili politikacıların Türkiye Cumhurbaşkanı hakkında söylediklerinin Almanya'nın çıkarlarına zarar verecek boyutlarda olduğunu dile getirdi. Hristiyan Demekrot politikacı Andreas Nick ise, Türkiye'nin Almanya ile derin ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye tüm eleştirilere rağmen stratejik ortağımız olmaya devam edecek" diye konuştu.

Ancak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinden de Merkel'in Türkiye ziyaretini eleştirenler var. Dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, Merkel'in Erdoğan'ın davetini kabul etmemesi gerektiğini söyledi.

Hükümet ortağı SPD'den Niels Annen ise Merkel'in Türkiye'ye gidecek olmasını "Doğru bir karar" olarak tanımladı, ama ziyaretin Erdoğan'a seçim desteği olarak algılanmaması için Merkel'in muhalefetten de temsilcilerle bir araya gelmesi gerektiğine işaret etti. Ancak Başbakan Angela Merkel'in İstanbul programında şimdilik muhalefetle görüşme planlanmadı.