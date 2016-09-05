Merkel'in seçim yenilgisinin nedeni: 'Mülteci politikası'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisinin üyeleri, partinin ülkenin kuzeydoğusundaki meclis seçiminde göçmenlik karşıtı sağcı parti karşısındaki yenilgisinin ardından başbakana, mültecilerle ilgili politikasını değiştirme çağrısında bulundu.

Üç yıl önce kurulan sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU) geçerek ikinci olmuştu.

Üst düzey CDU'lu yetkililer, yenilginin nedeninin başbakanın mülteci poltikası olduğuna inanıyor.

CDU yetkilisi Wolfgang Bosbach, AfD'yi başarılı kılanın mülteci politikası olduğunu söylerken, Merkel'in partisinin müttefiki CSU'nun Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise kabul edilecek mülteci sayısına sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

Alman medyası bu sonucun, CDU'nun tarihinde, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aldığı en düşük oy olduğunu duyurdu.

Eyaletteki seçimlerde en yüksek oyu, yüzde 30 ile merkez sol Sosyal Demokratlar aldı.

AfD partisi yüzde 21, CDU ise yüzde 19 oranında oy aldı.

Yerel seçimlerden önce Almanya'daki siyasi partiler AfD ile olası bir koalisyona gitmeyeceklerini açıklamıştı.

CDU 2006'dan bu yana eyaletteki koalisyon hükümetinde yer alıyordu. CDU'nun yeni koalisyonda da yer alması bekleniyor.

Alman basını, seçim yenilgisinin Merkel'in siyasi geleceği için de olumsuz etkileri olacağını tartışıyor.

Bild gazetesi, "Merkel'in daha kaç sınav felaketi geçirmesi lazım?" diye sorarken, Der Spiegel ise, seçim sonuçlarının Merkel'i zor durumda bırakmakla birlikte, öldürücü bir darbe olmadığını savunuyor.

Bu seçim, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde ciddi bir sınav olarak görülüyordu. Neredeyse tümüyle Merkel'in mülteci siyaseti üzerine yaşanan tartışmaların ardından kaybedilen seçim başbakan için büyük bir darbe oldu.

AfD partisi, gittikçe daha fazla göçmen karşıtı ve İslam karşıtı mesajları ile insanlarda seçmenler arasında ciddi bir destek buluyor.

Merkel'e olan destek ise son beş yılın en düşük düzeyinde. Ancak, onunla ilgili bir sonuca hemen varmayın. Alman başbakanın zorlukları aşma gibi bir alışkanlığı var ve karşısında kendisinin yerini alacak güçlü bir rakibi yok.

Almanya geçen yıl 1.1 milyon mülteci kabul etti.

Bu karardan sonra ülkede göçmen ve mülteci karşıtılığı yükselişe geçti.

BBC'nin Berlin muhabiri Damien McGuinness, seçim sonuçlarının ardından Merkel'in mültecilere yönelik "açık kapı politikasını" değiştirmesi için büyük baskı altında kalacağını belirtti.

Reuters haber ajansı da sonuçları Merkel ve CDU açısından "arka bahçede alınmış küçük düşürücü bir sonuç" olarak yorumladı.

Angela Merkel Kasım 2005'ten bu yana Almanya Başbakanı.