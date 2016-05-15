Merkel'in seçim ofisine domuz kafası bırakıldı

Alman polisi, Başbakan Angela Merkel'in seçim bölgesi Stralsund'daki seçim bürosunun önünde Cumartesi sabah saatlerinde kesik domuz başı buldu.

Neubrandenburg polisi, eylemi gerçekleştirenlerin Merkel’e yönelik bir de mesaj bıraktıklarını belirtti, ancak mesajda ne yazılı olduğu konusunda açıklama yapmadı.

Merkel'e hakaretten soruşturma başlatıldı

Katledilen hayvanın başını kimin ofisin önüne bıraktığı konusunda inceleme başlatılırken, Stern Online, polisin Başbakan Angela Merkel’e hakaretten soruşturma başlattığını yazdı. Olayı yapanlar hakkında ayrıca karkas imha yasasına muhalefetten de soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Merkel, 1990 yılından bu tarafa aynı seçim bölgesinden aday oluyor ve her defasında doğrudan seçiliyor.