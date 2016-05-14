Merkel'in seçim bürosuna domuz kafası bırakıldı!



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in Stralsund'daki seçim bölgesi bürosunun kapısına bir domuz kafası bırakıldığı açıklandı. Domuz kafasının, bir polis memuru tarafından fark edildiği ve üzerinde başbakana hakaret içeren bir de not bulunduğu açıklandı. Polis, ayrıntılar hakkında açıklama yapmadı.

Özellikle İslam ve sığınmacı karşıtı Pegida hareketi ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) taraftarları bir süredir Merkel'i izlediği sığınmacı politikası nedeniyle protesto ediyor. AfD taraftarları şubat ayında Stralsund'da belediye binası önünde 'Merkel gitmeli' sloganıyla bir gösteri düzenlemişti.