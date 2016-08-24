Merkel'in sadakat beklentisi Alman basınında

Almanya Başbakanı Angela Merkel son dönemde Türkiye içi siyasi kutuplaşmaların
Almanya sokaklarına yansıması kapsamında Alman vatandaşlığına geçmiş Türk
kökenli vatandaşlardan sadakat göstermelerini bekledikleri yönünde bir açıklama yaptı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung'unbu açıklamaya ilişkin yorumunda şu görüşlere
yer veriliyor.
"Başbakan'ın sadakat beklentisinin pratik sonuçları olmaz. Ancak Merkel'ın sözleri,
Alman devletinin Alman vatandaşlığına geçmiş olanlardan sadece kâğıt üzerinde
görünen Alman vatandaşlığı ötesinde daha fazla şeyler beklendiğini bir kez daha ve
doğru bir biçimde gösteriyor. Özünde bir kâğıt parçası olan Alman pasaportundan
uyum konusunda sihirli birşeyler bekleniyor, ama bir şartla, eğer Alman pasaportunun
yanında başka bir pasaporta daha sahip olunacaksa. 'Çifte vatandaşlık' sihirine
inanmayan Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU) bunun iptalini istiyor. Ancak Sosyal
Demokrat Parti (SPD) Yeşiller Partisi ve Sol Parti bu sihire inancını yitirmektense
birlikte deveyi hendekten geçirmeye hazırlar. Merkel da herhalde sadakat konusunda
abartmayacaktır; ne koalisyon içinde, ne de Türkiye kökenliler arasında…"
Braunschweiger Zeitung'un aynı konudaki yorumuna geçiyoruz:
"Merkel herşeyi Türkiye ile imzalanan Sığınmacı Anlaşması'na kurban edeceği, ya da
gerektiğinde Erdoğan taraftarlarının hukuk devleti prensiplerini hiçe saymasını tolere
edeceği suçlamasına hedef olmak istemez. Peki ama yaptığı açıklama ile ne kazanmış
oldu? Bu açıklama uyum arzusunu kamçılamayacaktır. Zira NSU örgütünün
kurbanlarını anma toplantısında Merkel'ın sarfettiği sözleri Almanya'da yaşayan
Türkler unutmadı. Başbakan o konuşmasında hem üzgün hem de öfkeliydi. O zaman
da söz konusu olan sadakatti. Resmi makamların beceriksizliği sonucunda büyük bir
haksızlıkla karşı karşıya kalanlara karşı devletin gösterdiği sadakatti bu. Hissedildiği
kadarıyla o gün Alman devleti ile göçmenler birbirine hiç olmadığı kadar
yakınlaşmıştı. İşte Merkel orada sarfettiği sözleri yeniden hatırlamalıydı."
Avrupa'nın otomotiv devi Volkwagen otomobil işletmeleri, kendisine vites kutusu ve
iç döşeme gibi malzemeler sağlayan iki tedarikçi firma ile çıkan anlaşmazlık sonucunda
üretimi kısmen durdurmak zorunda kalmıştı. VW, Prevent Grubu'na bağlı tedarikçi
firmalar ile uzlaşma sağladı. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin yorumunda şu
satırları okuyoruz:
"Alışılmadık bir süreç yaşandı. Anlaşmazlığın bu noktaya kadar
gelmesinden ise VW
yönetimi sorumlu. VW yönetim kademelerinde hâlâ 'bize kimse bir şey yapamaz"
zihniyeti geçerli. VW yöneticilerinin bu kibirlilik ve vurdumduymazlık karışımı tavıra
girebilmelerinin sebebi ise zor durumda devletin araya girerek onlara yardımcı
olacağını bilmeleri. Bu son örnek, söz konusu VW olduğunda siyasetçilerin ne kadar
bıçak sırtında davranmak zorunda olduklarını da gözler önüne seriyor. Tıpkı
tedarikçi
firmalarla çıkan ve ortalığı toz dumana çeviren bu anlaşmazlıkta ve daha önceki
emisyon skandalında yaşandığı gibi, siyasetçilerin bu konularda söz hakkının
bulunması, onların bir şirketler grubu lehine taraf olmasına dönüşmemeli."
Süddeutsche Zeitung da VW ile tedarikçi firmalar arasındaki bu anlaşmazlıktan
çıkarılacak dersleri yorum köşesine taşımış:
"Son günlerde yaşadıklarımız, ticari ortaklar arasındaki küçük bir anlaşmazlığın
nasıl
tehditkâr bir ekonomi sorununa dönüşebileceği dersini veriyor. Ve bu örnek otomotiv
tröstlerine bundan sonra neler olabileceğinin de habercisi. Zira üretici işletmenin
tedarikçi firmalarıyla ilişkilerinde bazı kaymalar meydana geldi. İlk kez bir tedarikçi
kafa tutmaya başladı, büyük risk üstlendi ve otomotiv branşına şu mesajı verdi:
Milyarlık ciroları bulunan güçlü tröstlere karşı da göğüs gerilebilir. Önemli olan onları
doğru yerden yakalamaktır."