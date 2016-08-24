Merkel'in sadakat beklentisi Alman basınında

Almanya Başbakanı Angela Merkel son dönemde Türkiye içi siyasi kutuplaşmaların

Almanya sokaklarına yansıması kapsamında Alman vatandaşlığına geçmiş Türk

kökenli vatandaşlardan sadakat göstermelerini bekledikleri yönünde bir açıklama yaptı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'unbu açıklamaya ilişkin yorumunda şu görüşlere

yer veriliyor.

"Başbakan'ın sadakat beklentisinin pratik sonuçları olmaz. Ancak Merkel'ın sözleri,

Alman devletinin Alman vatandaşlığına geçmiş olanlardan sadece kâğıt üzerinde

görünen Alman vatandaşlığı ötesinde daha fazla şeyler beklendiğini bir kez daha ve

doğru bir biçimde gösteriyor. Özünde bir kâğıt parçası olan Alman pasaportundan

uyum konusunda sihirli birşeyler bekleniyor, ama bir şartla, eğer Alman pasaportunun

yanında başka bir pasaporta daha sahip olunacaksa. 'Çifte vatandaşlık' sihirine

inanmayan Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU) bunun iptalini istiyor. Ancak Sosyal

Demokrat Parti (SPD) Yeşiller Partisi ve Sol Parti bu sihire inancını yitirmektense

birlikte deveyi hendekten geçirmeye hazırlar. Merkel da herhalde sadakat konusunda

abartmayacaktır; ne koalisyon içinde, ne de Türkiye kökenliler arasında…"

Braunschweiger Zeitung'un aynı konudaki yorumuna geçiyoruz:

"Merkel herşeyi Türkiye ile imzalanan Sığınmacı Anlaşması'na kurban edeceği, ya da

gerektiğinde Erdoğan taraftarlarının hukuk devleti prensiplerini hiçe saymasını tolere

edeceği suçlamasına hedef olmak istemez. Peki ama yaptığı açıklama ile ne kazanmış

oldu? Bu açıklama uyum arzusunu kamçılamayacaktır. Zira NSU örgütünün

kurbanlarını anma toplantısında Merkel'ın sarfettiği sözleri Almanya'da yaşayan

Türkler unutmadı. Başbakan o konuşmasında hem üzgün hem de öfkeliydi. O zaman

da söz konusu olan sadakatti. Resmi makamların beceriksizliği sonucunda büyük bir

haksızlıkla karşı karşıya kalanlara karşı devletin gösterdiği sadakatti bu. Hissedildiği

kadarıyla o gün Alman devleti ile göçmenler birbirine hiç olmadığı kadar

yakınlaşmıştı. İşte Merkel orada sarfettiği sözleri yeniden hatırlamalıydı."

Avrupa'nın otomotiv devi Volkwagen otomobil işletmeleri, kendisine vites kutusu ve

iç döşeme gibi malzemeler sağlayan iki tedarikçi firma ile çıkan anlaşmazlık sonucunda

üretimi kısmen durdurmak zorunda kalmıştı. VW, Prevent Grubu'na bağlı tedarikçi

firmalar ile uzlaşma sağladı. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin yorumunda şu

satırları okuyoruz:

"Alışılmadık bir süreç yaşandı. Anlaşmazlığın bu noktaya kadar

gelmesinden ise VW

yönetimi sorumlu. VW yönetim kademelerinde hâlâ 'bize kimse bir şey yapamaz"

zihniyeti geçerli. VW yöneticilerinin bu kibirlilik ve vurdumduymazlık karışımı tavıra

girebilmelerinin sebebi ise zor durumda devletin araya girerek onlara yardımcı

olacağını bilmeleri. Bu son örnek, söz konusu VW olduğunda siyasetçilerin ne kadar

bıçak sırtında davranmak zorunda olduklarını da gözler önüne seriyor. Tıpkı

tedarikçi

firmalarla çıkan ve ortalığı toz dumana çeviren bu anlaşmazlıkta ve daha önceki

emisyon skandalında yaşandığı gibi, siyasetçilerin bu konularda söz hakkının

bulunması, onların bir şirketler grubu lehine taraf olmasına dönüşmemeli."

Süddeutsche Zeitung da VW ile tedarikçi firmalar arasındaki bu anlaşmazlıktan

çıkarılacak dersleri yorum köşesine taşımış:

"Son günlerde yaşadıklarımız, ticari ortaklar arasındaki küçük bir anlaşmazlığın

nasıl

tehditkâr bir ekonomi sorununa dönüşebileceği dersini veriyor. Ve bu örnek otomotiv

tröstlerine bundan sonra neler olabileceğinin de habercisi. Zira üretici işletmenin

tedarikçi firmalarıyla ilişkilerinde bazı kaymalar meydana geldi. İlk kez bir tedarikçi

kafa tutmaya başladı, büyük risk üstlendi ve otomotiv branşına şu mesajı verdi:

Milyarlık ciroları bulunan güçlü tröstlere karşı da göğüs gerilebilir. Önemli olan onları

doğru yerden yakalamaktır."