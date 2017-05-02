Merkel'in Rusya ziyaretinde sert rüzgarlar esti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Merkel'le Putin'in ortak basın toplantısına ise iki liderin Suriye, Ukrayna ve Rusya'nın insan haklarına yaklaşımı konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle gergin bir hava hakimdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlarken sert yüz ifadeleri takınan iki liderin, birbirlerinin suratlarına da nadiren baktıkları görüldü.

Merkel: Suriye'de güvenli bölgeler gerekli

Merkel, basın toplantısında Suriye'de ilan edilecek bir ateşkese destek için ellerinden gelen her tür desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, sivil halkın korunması için çatışmasız bölgeler oluşturulmasından yana olduklarını kaydetti. Merkel, "Güvenli bölgeler konseptinin, üzerinde çalışılması gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suriye lideri Beşar Esad'ın görevden ayrılması yönündeki çağrılara bir kez daha karşı çıkarak, Esad'ın geleceği ile ilgili kararı Suriye halkının vermesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da işbirliği

İki ülke arasındaki sorunlu alanlardan Ukrayna konusunda ise işbirliği mesajları verildi. Merkel ve Putin, barış sürecinde kaydedilen gerilemelere rağmen sürecin güçlendirilmesi ve yakın işbirliğine gidilmesinden yana olduklarını belirtti.

Merkel, sorunun Ukrayna ile ilgili anlaşmadan değil, mevcut anlaşmanın uygulanmasından kaynaklandığını belirtirken, Putin de Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin alternatifinin bulunmadığını söyledi.

Merkel: Siber müdahaleden korkmuyorum

Moskova'nın 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Merkel'e, Rusların yalan haberler yayarak Almanya'da Eylül'de yapılacak meclis seçimlerine müdahale etmesinden korkup korkmadığı soruldu.

Merkel, 'hibrid savaşın' Rus askeri doktrininde rol oynadığını bildiğini ve siber suçların da bu doktrinin bir parçası olduğunu belirterek, bu konuda herhangi bir korku duymadığını, Almanların kendi seçim kampanyalarını yürütecek özgüvene sahip olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin başka ülkelerin işlerine asla karışmadığını savunarak, seçim kampanyalarına yönelik manipülasyon girişimi suçlamalarını reddetti. Putin, "Biz asla diğer ülkelerin siyasi süreçlerine müdahale etmeyiz ve kimsenin de bizim siyasi yaşamımıza ya da dış politika süreçlerimize karışmasını istemeyiz" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,rtr,dpa/CÖ,BK