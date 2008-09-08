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Dünya

Merkel’in rakibi Steinmeier

SPD lideri Beck’in yerine, SPD Genel Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier başbakan adayı...

08 Eylül 2008 03:00

Almanya’da, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Kurt Beck dün görevinden istifa etti ve parti üyeleri ülkede gelecek yıl yapılacak olan genel seçimlerde Beck’in yerine, SPD Genel Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’i başbakan adayı olarak gösterdi.

Beck’in istifası nedeniyle düzenlenen parti toplantısının ardından yapılan açıklamada, Steinmeier’in genel başkanlık görevini de geçici olarak üzerine aldığı ancak yapılacak ilk parti kurultayından bu görevi eski Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Franz Müntefering’in devralacağı duyuruldu.

Müntefering sürpriz oldu

SPD’nin kamuoyu desteği son aylarda rekor seviyede düşmüş ve bu nedenle Alman medyasında Beck’in, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Merkel’in karşısına Steinmeier’in çıkabilmesi için istifa edeceği iddiaları yer almıştı.

Bununla birlikte parti liderliğine Müntefering’in getirilecek olması sürpriz olarak değerlendiriliyor.

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