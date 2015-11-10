Merkel'in partisinin oyları düşüşte



Yüksek tirajlı "Bild" gazetesinin Insa araştırma şirketine yaptırdığı araştırmaya göre, federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) oy oranı yüzde 34'e düştü. Bu, geçen haftaya kıyasla 1,5 puanlık bir gerilemeyi ifade ediyor.

Sağ popülistlere yaradı

Ankete göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) yarım puanlık gerilemeyle yüzde 24'de kaldı. AB karşıtı, sağ popülist AfD ise oylarını iki puan birden artırarak yüzde 10'a tırmandı. AfD böylece Almanya genelinde ilk kez iki haneli oy oranına ulaştı. Sol Parti bir puanlık artışla yüzde 11'i bulurken, Hür Demokrat Parti (FDP) de oylarını yarım puan artırmayı başararak yüzde 6'yı buldu. Oy oranı değişmeyen Yeşiller Partisi yüzde 10'luk oy oranını korumaya devam ediyor.

Sığınmacı politikasının bedeli

Anket sonuçlarını yorumlayan Insa araştırma şirketinin genel müdürü Hermann Binkert, koalisyon partilerinin oylarının düşüşte olmasını sığınmacı akınına bağladı. "Bu, Hırıstiyan Birlik ve hükümet bünyesindeki tartışmanın bedeli" ifadesini kullanan Binkert, "Sığınmacı akını seçmenin tavrını etkiliyor. Hıristiyan Birlik'in zayıflaması AfD ve FDP'ye yarıyor" dedi.

Avrupa mültecilere çare arıyor

Öte yandan AB içişleri ve adalet bakanları dün Brüksel’de düzenlenen toplantıda, Avrupa’nın mülteci krizinde nasıl daha hızlı hareket edilebileceğini masaya yatırdı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve AB Dönem Başkanı Jean Asselborn, AB ülkelerine gelen ve sığınma hakkı bulunan 160 bin mültecinin bir an önce Birlik ülkeleri arasında paylaştırılması gerektiğini söyledi.