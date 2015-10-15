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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'in partisinde sığınmacı politikasına 'isyan'

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin tabanı, hükümetin sığınmacı krizinde izlediği liberal politikaya tepki gösteriyor.

15 Ekim 2015 12:57


Başbakan Merkel, partisi CDU'nun Saksonya eyaletinin Schkeuditz kentinde düzenlediği bir toplantıya katıldı. Merkel toplantıda üyelerin sert eleştirileriyle karşılaştı.

CDU üyeleri, Almanya'ya sığınmacı girişinin engellenmesini talep ederken, Merkel'i başarısızlıkla suçladı. Sığınmacı akınının durdurulmaması halinde "ulusal facia" yaşanacağı uyarısında bulundular.

Merkel eleştirilere nasıl yanıt verdi?

Merkel ise eleştirilere verdiği yanıtta, sığınma hakkı, iç savaş ve takibattan korunma hakkının her insana açık olduğunu vurguladı.

Almanya, sığınmacı akınının başlıca hedeflerinden biri halinde. Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel bu yıl Almanya'ya bir milyondan fazla sığınmacı geleceğini tahmin ettiğini açıklamıştı.

CDU yöneticilerinden açık mektup

Merkel hükümetinin sığınmacı politikası eleştirilere yol açıyor. CDU'nun 34 yöneticisi bir süre önce Merkel'in sığınmacı politikasını eleştiren bir mektup kaleme almış, mektupta, "İzlenen ‘açık sınır politikası' ne Avrupa ne Alman hukukuna uygundur, ne de partimizin programıyla uyum içindedir" görüşüne yer vermişlerdi.

Ortağı rest çekti

Merkel'in ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, Avusturya sınırının kapatılmasını, gelenlerin geri gönderilmesini ve eyalete yeni gelmiş olanların da doğrudan diğer eyaletlere yönlendirilmesini istemişti.

Merkel için 'idam sehpası' kurdular

Yabancı ve İslam düşmanı Pegida hareketinin Dresden'de düzenlediği gösteride Başbakan Angela Merkel için 'idam sehpası' kurulmuştu. Pegida kurucusu Lutz Bachmann, federal hükümetin sığınmacı politikasını "Avrupa halklarına karşı başlatılmış bir savaş" olarak tanımlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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