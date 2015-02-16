Merkel'in partisi hezimete uğradı



Açıklanan geçici sonuçlara göre, Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin oy oranı yüzde 15,9'da kaldı.

SPD, oyların yüzde 45,7'sini topladı. Yeşiller'in oy oranı yüzde 12,2, Sol Parti'nin ise yüzde 8,5 oldu.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 7,4 ile yeniden eyalet meclisine girmeyi başardı. Euro karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 6,1 ile barajı aşarak ilk kez Hamburg eyalet meclisine girmeyi başardı.

Seçim sonucu SPD'yi eyalet hükümetini kurmak için koalisyon partneri bulmak zorunda bırakıyor. SPD'li belediye başkanı Olaf Scholz, Yeşiller Partisi ile koalisyon kurmak istediğini açıkladı.