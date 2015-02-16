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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'in partisi hezimete uğradı

Almanya'nın Hamburg eyaletinde düzenlenen seçim, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) zaferiyle sonuçlandı.

16 Şubat 2015 11:01


Açıklanan geçici sonuçlara göre, Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin oy oranı yüzde 15,9'da kaldı.

SPD, oyların yüzde 45,7'sini topladı. Yeşiller'in oy oranı yüzde 12,2, Sol Parti'nin ise yüzde 8,5 oldu.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 7,4 ile yeniden eyalet meclisine girmeyi başardı. Euro karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 6,1 ile barajı aşarak ilk kez Hamburg eyalet meclisine girmeyi başardı.

Seçim sonucu SPD'yi eyalet hükümetini kurmak için koalisyon partneri bulmak zorunda bırakıyor. SPD'li belediye başkanı Olaf Scholz, Yeşiller Partisi ile koalisyon kurmak istediğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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