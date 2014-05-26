Merkel'in partisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kaybına uğradı

Almanya ve Fransa'da, Avrupa Parlamentosu (AP) için yapılan seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, Almanya Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri oy kaybına uğradı ve AP'de sahip olduğu 42 sandalyeden 7'sini kaybetti. Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci gelmesi beklenen Marine Le Pen’in yönetimindeki aşırı sağ parti Front National bütün tahminlerin üzerinde oy alarak açık arayla birinci geldi. Cumhurbaşkanı François Hollande’ın partisi Sosyalist Parti ise büyük yenilgiye uğrayarak tahminlerin de altında oy alarak ancak 3’üncü olabildi. Sonuçları değerlendiren FN’in kurucusu ve onursal başkanı Jean Marie Le Pen, zaferlerini “Bu bir depremdir” sözleriyle ilan etti. Le Pen, iktidarın büyük yenilgiye uğradığını belirterek, “Seçim sistemi değişmeli. Parlamento feshedilmeli” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Arzu Çakır Morin'in haberine göre, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketlerine göre, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri oy kaybına uğradı ve AP'de sahip olduğu 42 sandalyeden 7'sini kaybetti.

Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise oy oranını 6,8 puan artırıp 27,6'ya, milletvekili sayısını da 23'ten 27'ye yükseltti.

İlk sonuçlara göre, Türk asıllı Alman milletvekili SPD üyesi İsmail Ertuğ, yeniden seçilmeyi garantiledi.

Fransa’da aşırı sağ depremi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci gelmesi beklenen Marine Le Pen’in yönetimindeki aşırı sağ parti Front National bütün tahminlerin üzerinde oy alarak birinci geldi. Cumhurbaşkanı François Hollande’ın partisi Sosyalist Parti ise büyük yenilgiye uğrayarak tahminlerin de altında oy alarak ancak 3’üncü olabildi. Sonuçlar FN’in yükselişini perçinlerken, yerel seçimleri de kaybeden Cumhurbaşkanı Hollande’a da sandıktan ikinci tokat etkisi yaptı. FN parlamentonun feshini istedi.

Fransız seçmeni Avrupa Birliği’ne karşı gelen euroseptic parti Front National’a güçlü Destek verdi. İlk tahminlere gore FN yüzde 25 oy alarak birinci olamyı garantiledi. UMP yüzde 21 oyla ikinci, iktidar partisi PS ise yüzde 14.5 oy oranıyla üçüncü geldi. Merkez sağ UDI-MODEM yüzde 10,3, Yeşiller yüzde 9.4, Radikal Sol yüzde 6.5 oranında ay aldı.

Buna göre Front National 24, Halk Hareketi Birliği UMP 20, Sosyalist Parti PS 13, merkez sağ UDI-Modem 7, Yeşiller de 6 milletvekili çıkarıyor.

‘Parlamento feshedilsin’

Sonuçları değerlendiren FN’in kurucusu ve onursal başkanı Jean Marie Le Pen, zaferlerini “Bu bir depremdir” sözleriyle ilan etti. Le Pen, iktidarın büyük yenilgiye uğradığını belirterek, “Seçim sistemi değişmeli. Parlamento feshedilmeli” diye konuştu

Avusturya

Avusturya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerini, koalisyon ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 27,3 ile önde götürüyor.

Avusturya'da seçmenlerin, Avrupa Parlamentosu'na göndereceği 18 parlamenteri belirlemek üzere yapılan seçimler sona erdi.

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklanan ilk anketlere göre Avusturya Halk Partisi yüzde 27,3 ile birinci sırada bulunuyor. İkinci sırada yer alan Avusturya Sosyal Demokrat Partisinin (SPÖ) oy oranı yüzde 23,8. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 19,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Yeşiller (Grüne) 15,1 ve Liberal Forum (NEOS) 7,9 oy oranına sahip.

Bu sonuçlara göre ÖVP 5, SPÖ 5, FPÖ 4, Yeşiller 3, NEOS 1 parlamentere sahip olacak.

En son Haziran 2009'de yapılan seçimlerde ÖVP 6, SPÖ 5, Hans-Peter Martin Listesi 3, FPÖ 2 ve Yeşiller 2 ve Avusturya'nın Geleceği için İttifak (BZÖ) 1 koltuk kazanmıştı.

Seçime ilişkin resmi sonuçlar saat 22.00'den sonra açıklanacak.