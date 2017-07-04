Merkel'in partisi, ABD'yi artık 'dost' olarak görmüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) seçim programında, ABD için daha önce kullanılan “dost” ifadesi çıkarıldı.

Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, iktidardaki CDU-CSU ittifakının seçim programına da yansıdı. İki partinin dört yıl önceki seçim programında ABD “Almanya’nın Avrupa dışındaki en önemli dostu” olarak nitelenmişti. Son açıklanan seçim programında ise ABD için “dost” ifadesi kullanılmaması dikkat çekti.

Trump, başkanlık seçimleri öncesinde Merkel’in Almanya’yı mahvettiğini ve göçmen politikalarının “delice” olduğunu söylemişti. ABD Başkanı sık sık Almanya ile ülkesi arasındaki ticaret açığını eleştirerek Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin ABD’ye büyük borcu olduğunu belirtmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğu ocak ayından bu yana ciddi şekilde geriledi.

Merkel ve Trump bu hafta sonunda Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesinde bir araya gelecek.