Merkel'in ofisinde 'bombalı paket'

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisinde şüpheli bir paket bulundu. Alman basını paketin içinde bomba bulunduğunu yazarken, paketin geldiği adres ise Yunanistan Ekonomi Bakanlığı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisinde şüpheli paket bulundu. Ntvmsnbc'de yayınlanan haber şöyle:



Bomba imha ekipleri Başbakanlığa giderken, Tagesspiegel gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, paketin içinde patlayıcı madde olduğundan şüphe edildiği belirtildi.



Berliner Morgenpost gazetesi de, güvenlik çevrelerine dayanarak verdiği haberde, pakette patlayıcı madde bulunduğunu yazdı.



Haberde, bugüne kadar bilinmeyen bir fünye ve patlayıcı sistemine sahip patlayıcı maddenin, patlamaya hazır durumda bulunduğu da kaydedildi.





YUNANİSTAN'DAN GELDİ, MERKEL YOK



İçinde patlayıcı madde bulunduğu öne sürülen paketin, Yunanistan Ekonomi Bakanlığı'nın adresi ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'e gönderildiği bildirildi.



Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, yerel saat ile 13.00'da başbakanlığa gelen paketin üzerinde gönderici olarak Yunanistan Ekonomi Bakanlığı'nın adresinin bulunduğu, ancak Merkel'in şu sıralar Brüksel'de bulunduğu belirtildi. Haberde ayrıca, başbakanlığın posta bölümünün şimdilik kapatıldığı kaydedildi.



Bu arada, Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, olağan kontroller sırasında, içinde patlayıcı madde bulunmasından şüphe edilen bir paketin inceleme altına alındığını belirterek, paketin içinde patlayıcı madde bulunması olasılığının bulunduğunu, incelemenin sürdüğünü bildirdi.



Basında çıkan haberlerde de, olayın terör örgütü El Kaide'nin bir eylemi olmadığının, radikal Yunan anarşistler tarafından yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.





ATİNA'DAKİ PAKETLE BENZERLİK



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, söz konusu paketin 2 gün önce havayoluyla Yunanistan'dan Almanya'ya gönderildiğini ve ateşleme mekanizmasının, Atina'daki paketteki ateşleme mekanizmasıyla benzerlik gösterdiğinin saptandığını söyledi.



Yunanistan'daki bazı büyükelçiliklere gönderilen patlayıcı paketleriyle ilgili olarak bu ülkede 2 zanlının gözaltına alındığına işaret eden Maiziere, bu paketlerin, Yemen'den, Almanya üzerinden İngiltere'ye kargoyla taşınan bombalı paketlerle bir ilgisi olduğu yönünde ise bulguya rastlanmadığını belirtti.







