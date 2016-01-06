Merkel'in ofisi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı

Şüpheli paketin posta yoluyla Başbakanlık Ofisi'ne yollandığı belirtilirken, bomba imha ekipleri ve polislerin paketi inceledikleri belirtildi.

Pakette bomba olabileceği kuşkusuyla sabah saatlerinden itibaren bina boşaltıldı.

Repubblica'da yer alan habere göre; Bir görgü tanığı, güvenlik çemberine alınan alanda dört sarı posta kasası bulunduğunu belirtti. Bir güvenlik görevlisi ise, şüpheli paketin sabah saat 8 sularında rutin kontrollerine takıldığını söyledi.

Başbakanlık binasının bulunduğu cadde de trafiğe kapatıldı. İncelemeler şu sırada devam ediyor.

Merkel’in ofisine 2010 yılında da Yunanistan’dan gönderildiği tespit edilen bir paket bırakılmış, paketin patlayıcı içerdiği tespit edilmişti.

Federal Hükümetten konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.