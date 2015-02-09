Merkel'in Obama ziyaretinde konu Ukrayna



Geçen hafta önce Kiev, ardından da Moskova'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna krizinin nasıl çözülebileceğini bugün de ABD Başkanı Barack Obama ile masaya yatıracak. Minsk'te düzenlenecek buluşma öncesinde Washington'ın tutumunu dinleyecek olan Merkel'in Obama'ya vereceği en önemli mesaj ise Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılmaması olacak. Almanya Başbakanı Merkel, Washington'a hareket etmeden önce de Ukrayna'ya silah yardımına karşı olduğunu bir kez daha ifade etti.

ABD'de ise Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya silah yardımı yapılması için bastırıyor. Cumhuriyetçilerin en güçlü isimlerinden Senatör John McCain de Putin'in uzlaşma mesajlarının taktik olduğu görüşünde. McCain, Putin'in gerilimi daha da tırmandırmak için uzlaşmaya yanaşır gibi göründüğünü belirterek silah sevkiyatının savaş kazanmak için değil, Putin üzerindeki maliyeti artırmak için gerekli olduğunu savundu. Ayrıca Demokratlar içinde de Putin'in tutumunu değiştirmesi için ekonomik yaptırımların tek başına yeterli olmadığını düşünenler var.

Obama silah yardımına sıcak bakmıyor

New York Times gazetesi kısa bir süre önce Obama yönetiminin Kiev'e askeri teçhizat yardımını gündemine aldığını yazdı. Obama'nın şimdiye kadar Ukrayna'daki krizi daha da derinleştirmemek için Kiev'e silah yardımında bulunmaya pek sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak Başkan Yardımcısı Joe Biden, hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada askeri yardım seçeneğine kapıyı tamamen kapatmadı. Biden konuşmasında, Ukrayna için askeri bir çözümün varlığına inanmadıklarını, ancak aynı zamanda Ukrayna halkının kendini savunma hakkına sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Putin ise Minsk buluşması öncesi yaptığı açıklamada, Kiev yönetimi ile ayrılıkçıların doğrudan görüşmeleri gerektiğini söyledi. Ukraynalılar kendi aralarında anlaşmadığı sürece, krizin bitmeyeceğini kaydeden Putin, ülkede istikrarın sağlanması için öncelikle derhal ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki askeri operasyonlarına da son vermesini isteyen Rus lider, pazar günü Merkel, Hollande ve Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Minsk öncesi pazarlıkların sürdüğü mesajını verdi. Minsk toplantısının yine devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleşmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını bildiren Putin, üzerinde şu ana dek yoğun bir biçimde tartışmalar yürütülen konularda yakınlaşma sağlanması durumunda hedeflerinin çarşamba günü toplantıya iştirak etmek olduğunu dile getirdi.

Minsk'te yapılacak zirve, Doğu Ukrayna'da barışın tesis edilebilmesi için son şans olarak görülüyor. Bu nedenle bugün Berlin'de Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa'dan üst düzey diplomatların katılımıyla bir hazırlık toplantısı yapılıyor. Diplomatlar Minsk'teki zirvede ele alınacak barış planının ayrıntıları üzerinde anlaşma sağlamaya çalışacak. Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanları toplantısında da ana gündem maddesi Ukrayna. Brüksel'den temkinli bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Merkel ve Hollande'ın başlattığı barış girişimini sonuç alınmadan bir başarı olarak değerlendirilmemesi uyarısında bulundu.