Merkel'in IMF Başkanlığı oyu Fransız Bakan Lagarde'ye

T24- Almanya Başkanı Angela Merkel, sıradaki IMF Başkanı'nın kim olacağı konusunda ilk kez Fransız Bakan Christine Lagarde'nin ismini telaffuz etti.



Almanya Başkanı Angela Merkel, Dominuque Strauss-Kahn'ın ardından IMF'nin başına gelecek ismin"Avrupalı olması gerektiğini" yineledikten sonra ilk kez "adaylar arasında en çok Fransa'nın Finans Bakanı Christine Lagarde'yi tercih ettiğini" açıkça söyledi.







Dominique Strauss-Kahn'ın tecavüz girişimiyle suçlanmasının ardından dün istifa etmesiyle IMF Başkanlığı'na kimin geçeceği tartışmaları hızlandı. 8 adayın öne çıktığı IMF Başkanlığı için en güçlü aday olarak Kemal Derviş gösteriliyordu. Başkanlığa geleneksel olarak Avrupalıların gelmesine karşın, gelişmekte olan devletlerin dünya ekonomisinde oynadığı büyük etkisi nedeniyle, süreci tüm üye ülkelere açma baskısı yükseliyordu. Derviş de bu yönelimi en iyi temsil eden adaylardandı.



Ancak, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelecek başkanın Avrupalı olması gerektiğini söylemesi üzerine denklemler değişti ve Derviş'in IMF Başkanı olmasını istemediğinin sinyallerini verdi. Merkel, ilk defa bugün en çok ihtimal verdiği adayın Fransız Bakan Christine Lagarde olduğunu açıkladı.

Merkel, katıldığı konferansta "IMF Başkanlığı için ismi bahsedilenler arasında en çok ihtimal verdiğim aday Fransız Bakan Christine Lagarde'dir" dedi.





IMF'nin baş ekonomistinden Derviş'e destek





Uluslararası Para Fonu (IMF) eski baş ekonomisti Prof. Dr. Kenneth Rogoff ise Derviş'in, Fon başkanlığı için önemli ve göze çarpan bir seçim olacağını söyleyerek Derviş'e destek verdi.