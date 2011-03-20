T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel'in helikopteri düşme tehlikesi atlattı

Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, Başbakan Angela Merkel'in resmi helikopterinin Çarşamba akşamı düşme tehlikesi atlattığını yazdı.

20 Mart 2011 02:00

T24 - Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, Başbakan Angela Merkel'in resmi helikopterinin Çarşamba akşamı düşme tehlikesi atlattığını, kaza sırasında Merkel'in helikopterde bulunmadığını yazdı.

Gazetenin haberinde, Merkel'in resmi hizmetinde bulunan "Superpuma 332" tipi helikopterin, Merkel'i seçim mitingleri için, ülkenin güneyindeki Bodensee gölünün kenarında bulunan Friedrichshafen kentinden önce Waldshut-Tiengen, daha sonra da Offenburg kentine götürdüğü belirtildi.

Helikopterin Merkel'i Offenburg kentinde bıraktıktan sonra Münih kenti yakınlarındaki Oberschleissheim'a dönerken havada düşme tehlikesi atlattığı kaydedildi.

Helikopterin, Offenburg'tan havalandıktan ve 200 kilometre yol aldıktan sonra yaklaşık 1600 metre yükseklikte aniden her iki motorunun da durduğu, 3 kişilik ekibin, helikopter düşerken yere bir kaç yüz metre kala motorları yeniden çalıştırmayı başararak kazayı önlediği ifade edildi.

Augsburg havaalanına mecburi iniş yapan pilotların, helikoptere yapılan genel bakımdan sonra aynı gece Oberschleissheim'a döndüğü kaydedildi.

Gazetenin edindiği bilgiye göre, 2010 yılının Aralık ayında hizmete sunulan helikopterdeki arızanın sebebi henüz bilinmiyor, polis de bunun bir sabotaj olduğunu sanmıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24