Merkel'in helikopteri düşme tehlikesi atlattı

T24 - Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, Başbakan Angela Merkel'in resmi helikopterinin Çarşamba akşamı düşme tehlikesi atlattığını, kaza sırasında Merkel'in helikopterde bulunmadığını yazdı.



Gazetenin haberinde, Merkel'in resmi hizmetinde bulunan "Superpuma 332" tipi helikopterin, Merkel'i seçim mitingleri için, ülkenin güneyindeki Bodensee gölünün kenarında bulunan Friedrichshafen kentinden önce Waldshut-Tiengen, daha sonra da Offenburg kentine götürdüğü belirtildi.

Helikopterin Merkel'i Offenburg kentinde bıraktıktan sonra Münih kenti yakınlarındaki Oberschleissheim'a dönerken havada düşme tehlikesi atlattığı kaydedildi.

Helikopterin, Offenburg'tan havalandıktan ve 200 kilometre yol aldıktan sonra yaklaşık 1600 metre yükseklikte aniden her iki motorunun da durduğu, 3 kişilik ekibin, helikopter düşerken yere bir kaç yüz metre kala motorları yeniden çalıştırmayı başararak kazayı önlediği ifade edildi.

Augsburg havaalanına mecburi iniş yapan pilotların, helikoptere yapılan genel bakımdan sonra aynı gece Oberschleissheim'a döndüğü kaydedildi.

Gazetenin edindiği bilgiye göre, 2010 yılının Aralık ayında hizmete sunulan helikopterdeki arızanın sebebi henüz bilinmiyor, polis de bunun bir sabotaj olduğunu sanmıyor.



