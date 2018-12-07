Merkel'in halefi belli olacak

.Almanya'da koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) bugün Hamburg'ta yapılacak parti kongresinde yeni genel başkan seçilecek. CDU'nun 18 yıl boyunca genel başkanlığını yürüten Başbakan Angela Merkel, eyalet seçimlerin partisinin oy kaybetmesinin ardından Ekim ayı sonunda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

CDU'nun genel başkanlığı için üç aday yarışıyor: CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Alman meclisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri grubunun eski başkanı Friedrich Merz.

Üç aday Almanya'nın çeşitli kentlerinde geçen haftalarda düzenlenen toplantılarda delegelere kendilerini tanıtmıştı. CDU genel başkanlığı için yarışın Annegret Kramp-Karrenbauer ile Friedrich Merz arasında geçmesi bekleniyor. Jens Spahn'ın ise şansı olmadığı tahmin ediliyor.

1001 delege yeni genel başkanı seçecek

CDU'nun İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri Klaus Schüler, kongre sırasında delegelerden öneri gelmesi halinde yeni adayların da çıkabileceğini açıkladı.

Başbakan Angela Merkel'in CDU lideri olarak yapacağı son konuşmanın ardından genel başkanlık seçimi yapılacak. Schüler'in verdiği bilgilere göre, geçerli oylarla çoğunluğu sağlayan aday genel başkan seçilecek. Parti kongresinde, yeni genel başkanı seçmek için 1001 delege oy kullanacak.

CDU'nun İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri, hiçbir parti kongresine bu kadar yoğun ilgi olmadığına dikkat çekti. Schüler, kongreye bin 700 kişinin misafir olarak katılacağını, bu nedenle konuk listesini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Schüler, kongreyi bin 600 gazetecinin izleyeceğini söyledi. Schüler, "bu parti kongresinin CDU'nun tarihinde bir dönüm noktası” olacağını belirtti.

CDU kongresinde, yeni yönetimin seçilmesinin yanı sıra gelen talepler doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Göç Paktı, 21'inci yüzyılda sosyal piyasa ekonomisi, Alman ordusunun geleceği gibi konular tartışılacak.

DW,AFP,dpa/JD,HT

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