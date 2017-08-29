Merkel'in Gümrük Birliği blokajı sürecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ben de Türkiye ile daha iyi ilişkilere sahip olmak isterim. Ama gerçekleri göz önünde bulundurmak zorundayız” dedi. Alman hükümetinin Berlin'deki geleneksel yazlık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, Türkiye ile ilgili 20 Temmuz'da ilan edilen politika değişikliği ile ilgili açıklamalar yaptı.

Türkiye ile ilişkilerde "çok karmaşık” bir dönem yaşandığını belirten Merkel, Türkiye'de Alman vatandaşlarının "gerekçesiz” bir şekilde tutuklu bulunduğuna dikkat çekerek serbest bırakılmalarını talep etti.

"Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle ilişkilerin yeniden yapılandırılmasının maalesef gerekli hale geldiğini" belirten Merkel, "Bunun maalesef Türkiye ile ekonomik ilişkilere de etkisi var. Bundan dolayı üzgünüm ama bu gerekliydi” dedi. Merkel, ilişkilerin iyileşmesinin hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesiyle mümkün olabileceğini ve şu an Türkiye'de bu yönde bir gelişme görmediklerini de sözlerine ekledi.

"Üç milyar euro” eleştirisine yanıt

Merkel, mülteci mutabakatı çerçevesinde AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde Türk tarafının suçlamasını da reddederek vadedilen 3 milyar euronun büyük bölümünün projelere bağlandığını ve bu projelerin bir bölümünün henüz hayata geçirilmediğini kaydetti. Türklere yönelik vize serbestisi ile ilgili de konuşan Merkel, Türkiye'nin bu konuda koşulların bir kısmını henüz yerine getirmediğini söyledi.

"Gümrük Birliği blokajı sürecek”

Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için görüşmelere başlanmasını mevcut koşullar altında mümkün görmediğini belirten Merkel, "Bunu AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Çarşamba günü Berlin'e yapacağı ziyarette de görüşeceğim. Türkiye'de hukukun üstünlüğü alanındaki gelişmeler yanlış yönde ilerliyor" dedi. Merkel, Gümrük Birliği modernizasyonu görüşmelerinin başlayabilmesi için AB Komisyonu'nun oybirliğiyle karar alması gerektiğine dikkat çekerek "Biz Alman hükümeti olarak önümüzdeki aylarda bu tür bir yetki verebileceğimizi düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

"Özoğuz'a söylenenler ırkçılık”

Merkel, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi liste başı adaylarından Alexander Gauland’ın Türk kökenli Alman bakan Aydan Özoğuz'a yönelik ifadeleriyle ilgili de konuştu. Gauland, Alman hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz için "Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz" diyerek büyük tepki çekmişti. Merkel, Gauland’ın Özoğuz'a yönelik sözlerinin ırkçı olduğunu ve kesin bir şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

Polonya'ya eleştiri

Hukukun üstünlüğü konusunda Polonya hükümetine de eleştiriler yönelten Merkel, "Polonya'daki gelişmeler karşısında sessiz kalamayacaklarını söyledi. Almanya Başbakanı Polonya ile ilişkilerin kendisi için önemli olduğunu ve kendisinin de Polonya ile iyi ilişkiler istediğini belirterek "Bu ciddi bir konu. AB içinde işbirliğinin ön koşulu hukuk devleti ilkeleridir. Konu AB devletlerinin bir arada olması ile hukuk devleti arasında bir tercih değildir. Hukukun üstünlüğünden vazgeçerek bir arada tutulan AB, AB değildir” diye konuştu.

Merkel açıklamasında sığınmacı politikaları konusuna da değinerek Avrupa'nın bu konuda henüz ev ödevlerini yapmadığını, daha fazla çabaya ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. İki yıl önce binlerce sığınmacıya kapıları açma kararının "uzun vadeli bir stratejinin temeli” değil, "insani bir istisna” olduğunu söyleyen Merkel, bu kararın ardından yeni bir sığınmacı akınının tekrarlanmamasına yönelik adımlar atıldığını kaydetti.

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dpa/BK/HS