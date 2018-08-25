Merkel'in gözü Azeri doğalgazında

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç günlük Güney Kafkasya ziyaretinin son durağı Azerbaycan'da enerji ortaklığını derinleştirme mesajı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Merkel, Almanya ve Avrupa Birliği'nin, enerji ve özellikle de doğalgaz konusunda Rusya'ya olan bağımlığını azaltmak üzere Azerbaycan'la enerji ilişkilerini geliştirme yönünde istekli olduklarını kaydetti.

İki liderin görüşmesinde Azerbaycan'dan başlayıp, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan ve buradan da Yunanistan ve İtalya'ya doğru devam eden Trans Anadolu doğalgaz boru hattının (TANAP) ve buna bağlı olarak Güney Koridoru'nun da aralarında bulunduğu kimi projelerin genişletilmesi gündeme geldi.

Projelerin kapsamı

Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru projesi, Avrupa'ya Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi aracılığıyla doğal gaz taşınmasını öngörüyor.

Projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak uzmanlar, 2000'li yıllarda başlanan projenin güncelliğini yitirdiğini ve nihayetinde Avrupa'nın talebinin sadece yüzde 2'sini karşılayabileceğini belirtiyor.

Hazar Denizi kıyısındaki devasa Şah Deniz doğalgaz sahasından çıkan gazı Avrupa'ya taşımak için başlattığı projede ikinci aşamayı devreye sokmaya hazırlanan Azerbaycan, doğalgaz pazarındaki rolünü artırmak istiyor.

Şah Deniz 2 adlı proje ile 2020 yılından itibaren 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın da 10 milyar metreküpünün Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması hedefleniyor. Altı milyar metreküpünün alıcısı ise Türkiye ve Gürcistan olacak.

Ayrıca Türkmenistan, İran ve Irak'tan Avrupa'ya gaz taşınması seçeneği bulunuyor. İran, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan, potansiyel olarak büyük gaz ve petrol kaynağına sahip Hazar Denizi'ndeki kaynakların nasıl paylaşılacağı konusunda geçtiğimiz haftalarda prensipte uzlaşma sağlamıştı.

Dağlık Karabağ da gündemde

İki lider Azerbaycan ve Ermenistan arasında "donmuş ihtilaf" olarak bilinen Dağlık Karabağ meselesine de değindi. Alman Başbakanı, ihtilafın siyasi bir çözüme ulaşması için ülkesinin çaba göstermeye devam edeceğini kaydetti.

Merkel, dünkü Ermenistan temaslarında da Dağlık Karabağ meselesine değinmiş ve Almanya'nın çözüme katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Almanya Başbakanının üç ülkeyi kapsayan üç günlük ziyareti Cumartesi sona eriyor.