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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'in genel başkan adayı olmayacağı iddia edildi

Alman haber ajansı dpa, CDU'lu kaynaklara dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel'in 18 yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

29 Ekim 2018 15:33

Alman haber ajansı dpa, CDU’lu kaynaklara dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel’in 18 yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanlığına bir kez daha aday olmayacağı öne sürüldü.

Alman haber ajansı dpa’nın parti çevrelerinden edindiği bilgilere göre, Merkel parti yönetiminin bu sabah Berlin’de yaptığı toplantıda genel başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.

Merkel'in CDU'nun Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde oy kaybına uğramasının ardından, genel başkanlığa aday olmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

CDU’nun kongresi Aralık ayı başında Hamburg’ta yapılacak.

Hessen eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerden CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini almıştı. CDU'nun eyalet seçimlerindeki oy kaybı, parti içinde huzursuzluk yaratıyor.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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