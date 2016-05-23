'Merkel'in geleceği anlaşmanın bozulmamasına bağlı'

‘Mannheimer Morgen' gazatesinde şu satırları okuyoruz:

“Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı'na gösterdiği sabır itibarını zedelediği gibi

Almanya Başbakanı'nın giderek bağımlılığa kapıldığı izlenimi de doğuyor. Recep

Tayyip Erdoğan hemen her gün Avrupa'yı tahrik ettiği halde Avrupa ses çıkarmıyor.

Başbakan Merkel İstanbul'a hareketinden önce onun Kürt muhalefete davranışını

eleştirme ödevini yaptı. Ama Merkel öncelikle Türkiye ile varılan anlaşmayı tehlikeye

atmamaya önem veriyor. Çünkü anlaşmanın bozulmasının kendi başarısızlığı

olacağını biliyor.”

‘Sächsische Zeitung' Almanya Başbakanı Merkel'in

Türkiye ziyaretine ayırdığı

yorumda şu görüşlere yer veriyor:

“Merkel'in problemi, kendisini eleştirenlerin onun inatla sorunlara kısmi çözüm bulma

politikasına anlayış göstermemelerinden ya da Merkel'in politikalarını yerin dibine

batırma şanslarının olmamasından kaynaklanıyor. Devamlı düzeltme yapılırsa, daha

önce bulunmuş olan çözüm hükümsüz kalmış olmaz mı? Bu durumda insanın içinden

masaya yumruğunu indirmek gelmez mi? Merkel'in eskisi gibi ‘yaptım, oldu'

politikasına duyduğu hasretin ilk adresi Anakara'daki Cumhurbaşkanlığı sarayı

değildir. Kendi meclis grubu ve partisi de Merkel'in problemine ev sahipliği

yapmaktadır. Giderek artan seçmenlerin oturma odasına yerleşmek de iyi bir histir.”

‘Hannoversche Allgemeine Zeitung' gazetesinin Hristiyan Sosyal Birlik Partili

koalisyon ortağının Almanya Başbakanı'nın Türkiye politikasını hedef alan

eleştirisiyle ilgili yorumu özetle şöyle:

“Almanya Başbakanı Angela Merkel yedi ay zarfında beşinci

defa Türkiye'yi ziyaret

ediyor. Mekik diplomasisiyle kendi sınırlarını zorlamış oluyor. Erdoğan'ın çapındaki

devlet liderleriyle görüşmeyi aslında hiç sevmez. Almanya'daki mülteci sayısını

azaltabilmek için beş ay öncesine kadar Türkiye Cumhurbaşkanı'nın desteğine

muhtaçtı. Bunu en çok Bavyera'daki Sosyal Birlik partisi talep etmişti. Şimdi aynı

partinin genel başkanı koalisyon ortağı Merkel'den Türkiye'yi demokrasi yoluna

sokmasını talep ediyor. İlk talebi ikincisiyle uyuşmuyorsa,

ne olur? Türkiye ile varılan

mülteci anlaşmasının bozulmasına kimin en az Erdoğan kadar sevineceğini kestirmek

zor olmasa.”

Lüneburg'da yayımlanan ‘Landeszeitung' gazetesi

Hristiyan Sosyal Birlik lideri ve

Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer'in mülteci anlaşması yüzünden Başbakan

Merkel'e yönelttiği eleştirilere değiniyor:

“Horst Seehofer Başbakandan Erdoğan'ın şantajına boyun eğmemesini isteyecek

kadar ikiyüzlülük yapıyor. Asıl doğrusu, Merkel'in Bavyeralı politikacının şantajına

gelmemesi olur. Almanya yönündeki mülteci akını durdurulamadığı takdirde

Başbakan'ı Anayasa Mahkemesine şikayet edeceğini söyleyen Seehofer'di.

Erdoğan

haddinden fazla mantıkdışı davrandığı ve ne yapacağı kestirilemeyen bir otokrat

olduğu için AB'nin Türkiye ile varılan mülteci anlaşmasını bozmasını isteyenin çözüm

alternatifinin olması gerekir. Aksi takdirde yeniden binlerce mültecinin akıbeti insan

kaçakçılarının merhametine kalacaktır.”