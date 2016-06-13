Merkel'in Çin temasları sürüyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Halk Cumhuriyeti'nde hukuk güvenliğinin teminat altına alınması için başlatılan ortak çalışmaların derinleştirilmesi talebinde bulundu. Merkel Pekin'de başlayan hükümetlerarası istişarelerin açılış konuşmasında hukuk ve insan hakları diyaloğuna büyük önem atfettiklerini söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang Almanya ile aralarındaki ilişkilerin geniş bir alana yayılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı münasebetlerin bu buluşmayla daha da güçleneceğini söyledi.

Alman şirketlerinin ve Çin'deki Alman projelerinin hukuk güvenliğine ihtiyacı olduğunu belirten Almanya Başbakanı Merkel hukuk diyalogunda tüketicileri ve kamu kuruluşlarını ilgilendiren hukuki konuların çeşitliliğine işaret etti. 2012 yılında Komünist Parti Genel Başkanlığı'na seçildikten sonra 2013 yılında da Devlet Başkanı olan Şi Jinping insan haklarını daha da kısıtlamakla ve insan hakkı savunucularına karşı kampanya başlatmakla suçlanıyor.

Angela Merkel 2014 yılındaki hükümetlerarası görüşmeler sırasında kararlaştırılan eylem planı sayesinde Almanya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya girdiğini ve dış, ekonomi ve kalkınma yardımı politikalarının genişletilip somutlaştırılmasına çalışacaklarını söyledi.

İşbirliğinde yeni adımlar

Hükümetlerarası görüşmelerin gündeminde ekonomik ilişkilerin arttırılması, Çin'in piyasa ekonomisine uygunluğu ile ilgili tartışmalar ve Alman siyasi partilerinin vakıflarını da etkileyen, sivil toplum kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesine dair yasalar yer alıyor. Küresel kriz bölgeleriyle ilgili gelişmelerin tamamlanmasının ardından siyasi ve ekonomik konuları içeren 20'den fazla işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Almanya Ekonomik İşbirliği Bakanı Gerd Müller küresel kaynakların korunması ve fakirlikle mücadele amaçlı sürdürülebilir gelişme ortaklığı kurulacağını duyurdu. Sürdürülebilir ekonomi ve tekstilcilikteki sosyal ve çevre standartlarının iyileştirilmesi için de yeni projeler başlatılacak. Başbakan Merkel Çin'e altı bakan ve çok sayıda iş dünyası temsilcisiyle birlikte gitmişti.