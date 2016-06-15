Merkel'in Başdanışmanı: Erdoğan'ın AB'ye tehditleri sadece yaygara

İngiltere’ye ait gizli diplomatik yazışmalarda Almanya Başbakanı Angela Merkel’in baş danışmanlarından Uwe Corsepius, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “vize yoksa mülteci anlaşması da yok” tehditlerini “boş yaygara” olarak nitelendirmesi yer alıyor.



Politico’nun ulaştığı diplomatik yazışmalarda Merkel’in danışmanı Uwe Corsepius, Berlin’de görüştüğü üst düzey bir İngiliz diplomata, Erdoğan’ın savurduğu tehditlerin aksine mülteci anlaşmasını canlı tutmak istediğini aktarıyor.



sözcü'nün haberine göre; 13 Mayıs’ta Londra’ya bilgi veren İngiliz diplomat şunları aktarıyor: “Uwe Corsepius bana Avrupa Birliği’nin sakin olması gerektiğini söyledi. Teoride mülteci akınını durdurabilecek durumunu koruyan Erdoğan’ın tehditleri sadece yaygara. Avrupa Birliği’yle ilişkilerinin yolunda olması Erdoğan’ın stratejik olarak işine geliyor”



Haberde, “WOOD” başlıklı diplomatik yazışmaların İngiltere’nin Berlin Büyükelçisi Sebastian Wood’a ait olabileceği belirtiliyor.