Merkel'in Ankara gündemi: Göç, 15 Temmuz şüphelileri ve istihbarat paylaşımı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak.

Merkel, bir günlük Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye-AB arasında yapılan mülteci anlaşması, Suriye'de IŞİD'e karşı ortak mücadele, istihbarat paylaşımı ve insan hakları ihlalleri gibi konular masada olacak.

Alman Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, "Bu ziyaret önemli bir NATO müttefiki ve AB komşusu olan Türkiye ile iletişimin devamının gerekli olduğunu düşündüğümüz için gerçekleşiyor" dedi.

Merkel ziyareti sırasında 15 Temmuz darbe girişimi akşamı bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.

Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda bir görüşme gerçekleştirecek.

Merkel ayrıca HDP'li milletvekilleriyle de bir araya gelecek.

Ziyaret, Anayasa değişikliği referandumundan önce gerçekleşmesi nedeniyle hem Türkiye için, Almanya Cumhurbaşkanı Merkel'in genel seçimlere hazırlanması nedeniyle de Almanya için kritik önemde.

Ziyarette ele alınması beklenen konular şöyle;

Görüşmelerde göçmen konusunun başlıca gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmaması halinde Ankara-AB arasında varılan anlaşmanın iptal edileceği uyarılarına rağmen, Merkel'in Türkiye ile yapılan göçmen anlaşmasının devam etmesi için baskı yapması bekleniyor.

Mültecilere kucak açması nedeniyle Alman toplumunun bir kesimi tarafından eleştiri alan ve oy oranları düşen Merkel için, Eylül ayında yapılacak genel seçimlere hazırlanırken göçmen anlaşmasının devamının kritik olduğu belirtiliyor.

Alman basını hafta sonu NATO'daki 40 Türk askerinin Almanya'ya sığınma başvurusu yaptığını, Türkiye'nin başvurunun reddedilmesi baskı yaptığını bildirmişti.

Türkiye, bu askerlerin darbe girişiminin arkasında olmakla itham ettiği Fethullah Gülen hareketinin mensupları olduğunu savunuyor.

Savunma Bakanı Fikri Işık "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması" demişti.

Bakan Işık, bu kişilere sığınma hakkı verilmesinin "çok önemli sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunmuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı ise iltica başvurularının siyasi bir mesele olmadığını söyleyerek, vakaların hukuki açıdan tek tek inceleneceğini açıkladı.

Berlin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'deki tutuklama, gözaltı ve açığa alınmalara çekinceli bakarken, Ankara Berlin'i darbe girişimine destek verenlere ve PKK militanlarına kucak açmakla suçluyor.

Son olarak İncirlik Üssü'ndeki Alman Tornado jetlerinin topladığı görüntülerin tamamını Türkiye'ye vermemesi tartışma yarattı.

Almanya, Türkiye'nin havadan çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüleri güneydoğusunda yürütülen operasyonda kullanmasından endişe ediyor.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak dün Almanya'yı "teröre kucak açmakla" suçlamıştı.

Kaynak "Almanya hem PKK teöristlerine, hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her teröriste kucak açmış bir ülkedir" dedi.

Eylül ayında parlamento seçimlerine girmeye hazırlanan Merkel, ziyareti sırasında Türkiye'deki insan hakları ihlali iddialarını gündeme getirmesi için kendi ülkesinde baskı altında.

Alman milletvekilleri, Angela Merkel'e Türkiye'de her şeyi açıkça konuşması çağrısında bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre, Federal Parlamento İnsan Hakları Sorumlusu Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Bärbel Kofler, Merkel'e yaptığı çağrıda, Türkiye ziyaretinde insan hakları ihlallerini mutlaka gündeme getirmesini istedi.

Frankfurter Rundschau gazetesine konuşan Kofler, Merkel'e iddianame hazırlanmadan gerçekleştirilen tutuklamalar, basın ve ifade özgürlüğü ve idamın yeniden getirilmesi tartışmaları gibi insan hakları ihlallerini de açık ve net olarak muhataplarına aktarması çağrısında bulundu.

Almanya, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Fethullah Gülen hareketi ile ilişkili olabilecek kişiler hakkında Ankara'ya bilgi notları gönderdiği iddiaları üzerine harekete geçti. Almanya İçişleri Bakanlığı ortaya atılan bu suçlamaların ardından DİTİB'i yakın takibe aldı.