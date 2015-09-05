Merkel'in ağlattığı Filistinli kız oturma izni verildi

Katıldığı bir panelde Merkel’in açıklamalarıyla ağlayarak gündeme gelen Filistinli Reem ve babasına oturma izni verildi. Ailenin sınır dışı edilmeyeceği belirtildi. 14 yaşındaki Reem ve ailesinin yaşadığı Rostock Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Reem Sahwil ve babasına ilk olarak 2016 yılı mart ayına kadar sınırlı oturma izni verildiği duyuruldu. Ailenin diğer üyelerinin de ülkede kalmasına izin verildiği kaydedildi. Açıklamada, ailenin bir arada kalabilmesi için kimsenin sınır dışı edilmeyeceği belirtildi. Rostock Mali ve İdari Senatörü Chris Müller, Reem'in kentte başarıya ulaşmış bir entegrasyon örneği olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rostock kentinde "Almanya'da iyi yaşam" başlıklı bir panele katılmış, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve mülteci politikası gibi çeşitli konularda öğrencilerle söyleşmişti. Gençler arasında bulunan Filistin kökenli Reem Sahwil de panelde söz alarak kişisel deneyimini aktarmıştı. Filistinli kız, ülkesine geri gönderilmekten korktuğunu, ailesinin zor zamanlar geçirdiğini anlatmıştı.

Filistinli kıza karşılık veren Başbakan Merkel "Siyaset bazen zor olabiliyor. Sen elbette çok tatlı bir insansın. Biliyorsun ki Lübnan'daki mülteci kamplarında binlerce Filistinli var. Eğer biz onlara gelebilirsiniz dersek, eğer Afrika’dakilere hepiniz gelebilirsiniz dersek bununla baş edemeyiz” demişti. Bu sözlerden bir süre sonra Reem Sahwil gözyaşlarına boğulmuştu.

Merkel bunun üzerine Filistinli kızın yanına giderek başını okşamış, ona teselli vermek istediğini söylemişti.