ABD'nin Merkel'i dinlediği iddiası Almanya'yı kızdırdı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in cep telefonu görüşmelerinin Amerikan istihbaratı tarafından dinlenmiş olabileceği iddialarının gündeme gelmesinin ardından ABD’nin Berlin Büyükelçisi Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin ABD Büyükelçisi John Emerson ile bizzat görüşeceği öğrenildi.

Angela Merkel’in dinleme iddialarıyla ilgili “tam bir açıklama” talep ettiği öğrenildi.

Merkel’in dün Amerikan Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede dinleme iddiaları gündeme gelmişti.

Barack Obama’nın görüşmede Merkel’e ABD’nin konuşmalarını ‘asla dinlemeyeceğini’ ilettiği öğrenildi.

Ancak görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın, Merkel’in geçmişte dinlenip dinlenmediğine açıklık getirmemesi dikkat çekti.

Brüksel'de kritik zirve

Öte yandan bugün düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne ‘telefon dinleme’ iddialarının damgasını vurması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, milyonlarca Fransız vatandaşının telefonlarının dinlendiği iddiaları ardından konunun AB liderler zirvesinin gündemine alınması için baskı yapıyor.

Diğer liderlerinde bu zirvede, Amerikan istihbaratının çalışmalarıyla ilgili olarak Washington'dan açıklama talep edecekleri ifade ediliyor.

Angela Merkel'in sözcüsü Almanya liderinin bu tür uygulamaları 'kesinlikle kabul edilemez' gördüğünü söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada "ABD, Almanya Başbakanı Merkel'in haberleşmelerini izlemiyor ve izlemeyecek" dedi. Ancak geçmişteki istihbarat çalışmalarına açıklık getirmedi.

Carney, Washington yönetiminin, Almanya, Fransa ve Latin Amerika'daki diğer bazı ülkelerin ABD istihbaratının faaliyetleriyle ilişkin kaygıları üzerine bir inceleme yapıldığını söyledi.

Bu kadarı artık yeter

Avrupa Komisyonu'nun iç piyasalar ve hizmet sektöründen sorumlu üyesi Michel Barnier, son telekulak iddiaları ardından BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu kadarı artık yeter" dedi.

Avrupa Birliği'nin deneyimli siyasetçisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güvenin sarsıldığını ve Washington yönetiminin bu iddialara tatmin edici bir yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.