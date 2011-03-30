-MERKEL'E YENİ AIRBUS BERLİN (A.A) - 30.03.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve hükümet üyelerinin görevlerinde kullanılacak olan Airbus A-340 tipi yeni uçak, Lufthansa şirketi tarafından Savunma Bakanlığına teslim edildi. Hamburg'da Savunma Bakanlığına teslim edilen VIP donanımlı olan ve "Konrad Adenauer" ismi verilen yeni uçağın, 143 yolcu kapasiteli, modern güvenlik standartlarına uygun ve füze savunma sistemine sahip olduğu, ikmal yapmadan 13 bin 500 kilometre havada kalabilmesiyle de uzun mesafe uçuşlarında kullanılabileceği belirtildi. Uçağın ayrıca, dost-düşman tanıma sistemine sahip ve dinlenmeye karşı korunmalı durumda olduğu kaydedildi. Bu arada, Alman hükümet yetkililerinin kullandığı uçakların yenilenmesine devam edileceği, aynı tipte bir uçağın da haziran ayında teslim edileceği ifade edildi. Başbakan Merkel için kullanılan eski Airbus A-310 tipi uçak ise açık artırmayla satılığa çıkartıldı.