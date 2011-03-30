T24 LogoT24 Logo
Dünya

MERKEL'E YENİ AIRBUS BERLİN (A.A)

30 Mart 2011 21:18

-MERKEL'E YENİ AIRBUS BERLİN (A.A) - 30.03.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve hükümet üyelerinin görevlerinde kullanılacak olan Airbus A-340 tipi yeni uçak, Lufthansa şirketi tarafından Savunma Bakanlığına teslim edildi. Hamburg'da Savunma Bakanlığına teslim edilen VIP donanımlı olan ve "Konrad Adenauer" ismi verilen yeni uçağın, 143 yolcu kapasiteli, modern güvenlik standartlarına uygun ve füze savunma sistemine sahip olduğu, ikmal yapmadan 13 bin 500 kilometre havada kalabilmesiyle de uzun mesafe uçuşlarında kullanılabileceği belirtildi.  Uçağın ayrıca, dost-düşman tanıma sistemine sahip ve dinlenmeye karşı korunmalı durumda olduğu kaydedildi. Bu arada, Alman hükümet yetkililerinin kullandığı uçakların yenilenmesine devam edileceği, aynı tipte bir uçağın da haziran ayında teslim edileceği ifade edildi. Başbakan Merkel için kullanılan eski Airbus A-310 tipi uçak ise açık artırmayla satılığa çıkartıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24