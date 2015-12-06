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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'e sığınmacı baskısı artıyor

Bu yıl içinde Almanya'ya yaklaşık 1 milyon sığınmacı geldi. Sığınmacı akınının yavaşlatılması gerektiği konusunda SPD, CDU ve CSU hemfikir, kullanılacak yöntem konusunda ise henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil.

06 Aralık 2015 18:33


Hristiyan Sosyal Birlik Parztisi Genel Başkanı (CSU) Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Thüringen'deki parti toplantısında söz aldı. Seehofer sığınmacı akınını yavaşlatmak için uluslararası alanda şimdiye kadar atılan adımların yılsonuna kadar yeterli gelmemesi halinde ulusal bağlamda harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti. Seehofer bu anlamda Almanya sınırının kabul edebileceği maksimum sığınmacı sayısına ulaştığı yönünde bir sinyal verilebileceğini ifade etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte mülteci krizinin toplumda bölünmeye neden olmasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sigmar Gabriel "‘Mülteciler için her şeyi yaparken bizim için hiçbir şey yapmıyorsunuz' cümlesinin toplumu içten içe kemirmesine izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Başbakan yardımcısı bunun için yıllık 5 milyar euroluk bir entagrasyon konsepti çerçevesinde daha fazla anaokulu ve eğitmen sağlanmasını önerdi. Gabriel bunun hem mültecilere, hem de diğer ailelere yardımı dokunacağını belirtti.

“Sürekli olarak kaldırılamaz”

Öte yandan Gabriel de sığınmacı akınının aynı tempoyla devam etmesi halinde, bunun sürekli olarak kaldırılabilecek bir durum olmadığının altını çizdi.

Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ise Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte hükümeti ihmalkarlıkla suçladı.

Başbakan Angela Merkel haftalık video mesajında "Elbette ki tüm mülteci hareketliliğini daha iyi düzenlemeye, idare etmeye çalışıyoruz" demişti. Uluslararası alanda atılan adımlar konusunda ise Merkel "Her şeyin adım adım yoluna girmesini umuyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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