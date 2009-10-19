Merkel'e özel aşı Almanları kızdırdı

Almanya’da Başbakan Angela Merkel ve diğer politikacılara özel domuz gribi aşısı yapılacak.



Der Spiegel Dergisi’nin haberine göre, ülkede bu ayın sonunda başlanacak olan domuz gribine karşı aşılama çalışmalarında, vatandaşlar için ayrı, siyasetçi ve memurlar için ayrı aşı kullanılacak.



“Normal vatandaşlara” daha çok yan etkisi olan ve daha düşük etkili Pandemrix adlı aşı yapılacak. Merkel ve meslektaşları için ise 200 bin adet Celvapan adlı bir başka aşı alındı. Daha etkili olan bu aşının yan etkisi de yok. Almanya İlaç Komisyonu Başkanı Wolf-Dieter Ludwig bu ayrımcılığı “skandal” olarak niteledi.