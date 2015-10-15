Merkel'e 'idam sehpası' kuranlar aranıyor



Konuyla ilgili soruşturma başlatan Dresden Savcılığı'nın talimatıyla polis Başbakan Merkel ve yardımcısı Sigmar Gabriel için idam sehpası kuran kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçti.

Savcıya ölüm tehditleri yağıyor

Saksonya eyalet hükümetinin adaletten sorumlu devlet bakanı Sebastian Gemkow soruşturma hakkında bilgi verdi. Gemkow, soruşturmaya bakan savcının ölümle tehdit edildiğini söyledi. Tehditlerin e-postayla iletildiğini belirten Bakan Gemkow, "Savcı ve hakimlerin tehdit edilmelerine ve hakarete uğramalarına izin vermeyeceğiz" dedi. Tehditleri ileten kişilerin kimliğini belirlemek amacıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

'Sizin için de bir yağlı urgan hazırladık'

Merkel'e temsili idam sehpası kuran kişilerin yakalanması için başlatılan soruşturmaya bakan savcılardan Jan Hille, basına yaptığı açıklamada, şahsını hedef alan tehditler hakkında açıklamaa bulundu. "Sizin için de bir yağlı urgan hazırladık", "Hepinizin hakkından geleceğiz" ve "Hesap günü yaklaşıyor", savcıya yönelik tehditler arasında sıralanıyor.

Sığınmacı akını Pegida'ya katılımı artırıyor

Kısaca Pegida olarak anılan "Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" hareketinin Dresden'de Pazartesi günü düzenlediği mitingde bir temsili idam sehpası taşınmıştı. İdam sehpasına asılı dövizlerde, iplerin Başbakan Angela Merkel ve yardımcısı Sigmar Gabriel için ayrıldığı belirtilmişti. Sığınmacı akınıyla yüz yüze bulunan Almanya'da Pegida taraftarlarının sayısı hızla artıyor.