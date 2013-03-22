Merkel'e göre, Güney Kıbrıs ateşle oynuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yakın bir isim, mali açığı kapatmak için somut bir plan sunmayan Rum kesiminin "ateşle oynadığı"nı söyledi. Rusya ise, Rumlarla yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Parlamento sözcüsü Volker Kauder, "Eğer somut bir öneri gelirse, iyimser olabilirim. Ancak henüz o aşamaya gelinmedi. Bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum ama Rumlar ateşle oynuyor" dedi.



Moskova'dan eli boş dönüyor



Kıbrıs Rum kesiminde parlamento, AB'nin mevduatlardan vergi alınmasını öngören paketini reddetmesinin ardından Rum Maliye Bakanı Mihailis Saris, Moskova'da kredi arayışına girmişti. Saris'in Moskova'da 2 gün süren görüşmeleri de başarısızlıkla sonuçlandı.



'Gazla ilgilenmiyoruz'



Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rum kesimini ekonomik krizden kurtarmak için Rum Maliye Bakanı Mihailis Saris'le yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Siluanov, Rus yatırımcıların, Kıbrıs'taki gaz rezervleriyle de ilgilenmediğini söyledi.

Rum kesimi Maliye Bakanı Mihailis Saris'in, kredi bulmak için 2 gün sürdürdüğü görüşmelerden eli boş ayrıldığı belirtildi.



'Dayanışma' fonu



Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Rum siyasi parti başkanlarından aldığı destekle “Dayanışma Yatırım Fonu” oluşturulacağını dün açıklamıştı. Fonla 2 milyar Euro sağlanması hedefleniyordu.



Meclis toplanacak



Rum Bakanlar Kurulu, "Dayanışma Yatırım Fonu"nun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısını onaylamak üzere dün saat 18.00’de toplandı. Yasa tasarısının dün Rum Meclisi’nde görüşülmesi planlanıyordu ancak oturumun bugüne ertelendiği açıklandı.



Polisle göstericler arasında çatışma



Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Rum Parlamentosu önünde, ellerinde ''Kıbrıs satılık değil'', ''Laiki Trapeza'dan ellerinizi çekin'' yazılı pankartlar bulunan göstericilerin protestosu sürerken, bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Parlamento önünde yaşanan olayların ardından açıklama yapan Güney Kıbrıs Merkez Bankası Müdürü Panikos Dimitriadis, Rum bankacılık sisteminde bazı değişiklikler yapılmasının kredi anlaşmasının gereği olduğunu belirterek, bu çerçevede Laiki Trapeza ile ilgili bazı kararlar alındığını söyledi.

Bununla ilgili hazırlanan yasa tasarısının bankanın ve çalışanların çıkarına olduğunu ileri süren Dimitriadis, aksi halde Laiki Trapeza'nın bütünüyle iflas edeceğini ve bunun ülke ekonomisine olumsuz etkisi olacağını belirtti.