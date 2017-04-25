T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel'e göre AB Türkiye konusunda tek ses olmalı

Almanya Başbakanı Merkel partisinin Federal Meclis‘teki toplantısında AB'nin Türkiye'deki referandum sonucuna tek ses halinde tepki vermesi gerektiğini söyledi.

25 Nisan 2017 22:24

Alman Haber Ajansı'nın (dpa), Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Federal Meclis'teki oturumuna katılan siyasetçilerden aldığı bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel toplantıda Türkiye'deki referandum sonuçlarına değindi.

Haberde, Merkel'in, AB'nin Türkiye konusunda mantıklı bir sonuca varması için kendisine zaman tanıması gerektiği görüşünü dile getirdiği belirtildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden (AKPM) gözlemciler, Türkiye'deki referandumun yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusunu taşıyor.

"Gözlemcilerin raporunu ciddiye alıyoruz"

Gözlemciler ön raporlarında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer AGİT'in raporuyla ilgili olarak, yaptığı açıklamada„"Biz değerlendirmeleri dürüstçe araştırılmış, itinalı gözlemlenmiş buluyoruz. Bu nedenle de söylediklerini ciddiye alıyoruz" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/ HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı MerkelFederal Meclis‘teki TürkiyeHaber AjansıHristiyan Demokrat Birlik Partisi Federal MeclisAlmanya Başbakanı Angela MerkelTürkiyeMerkel TürkiyeGüvenlikTeşkilatıAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24