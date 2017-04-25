Merkel'e göre AB Türkiye konusunda tek ses olmalı

Alman Haber Ajansı'nın (dpa), Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Federal Meclis'teki oturumuna katılan siyasetçilerden aldığı bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel toplantıda Türkiye'deki referandum sonuçlarına değindi.

Haberde, Merkel'in, AB'nin Türkiye konusunda mantıklı bir sonuca varması için kendisine zaman tanıması gerektiği görüşünü dile getirdiği belirtildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden (AKPM) gözlemciler, Türkiye'deki referandumun yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusunu taşıyor.

"Gözlemcilerin raporunu ciddiye alıyoruz"

Gözlemciler ön raporlarında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer AGİT'in raporuyla ilgili olarak, yaptığı açıklamada„"Biz değerlendirmeleri dürüstçe araştırılmış, itinalı gözlemlenmiş buluyoruz. Bu nedenle de söylediklerini ciddiye alıyoruz" diye konuştu.

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