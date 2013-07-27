Merkel'e çıplak sabotaj

Almanya'nın Franfurt/Bonn Havalimanı'nın askerî kısmında park halinde bekleyen Başbakan Angela Merkel'in uçağını iki saatliğine durduran kişi, Alman pasaportlu bir Türk çıktı. İç çamaşırına kadar soyunan eylemci, yakalandığında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.



Bild gazetesinde çıkan habere göre, olay perşembe akşamı saat 20:00 sularında yaşandı. A319CJ tipi Airbus uçağına nasıl girdiği belli olmayan Volkan T.'nin, havalimanında yapılacak bir düğüne davetli gibi gelerek Merkel'in bineceği uçağa sızmış olabileceği tahmin ediliyor.



24 yaşındaki Volkan T. kokpite sızıp, şalter ve düğmelerin ayarını bozdu, elektrik sistemi kapalı olduğundan motorları çalıştıramadı. Volkan T.'nin bu sırada, uydu üzerinden uçağın nerede olduğuna dair kuleye sinyal yollayan "ELT" düğmesine bastı.



İç çamaşırına kadar soyunan, yangın söndürme köpüğünü etrafa sıkan gencin, uçağı haftalarca kullanılamayacak hale getirdiği söyleniyor. Kölnischen Rundschau Gazetesi’ne göre, Volkan T., iki saat boyunca kendini uçağın kokpitine kapadı, kapıyı ancak federal polis açabildi.



Gözaltına alınan adamın hiçbir şey hatırlamadığını söylediği bildiriliyor. Savcılık, işgalciyi, hava taşımacılığına tehlikeli saldırı, devlet malına zarar ve huzuru bozmakla suçladı. Alman Hava Kuvvetleri’nin envanterinde olan iki Airbus A319CP model uçak, siyasilerin orta menzilli uçuşlarında kullanılıyor. Zaman zaman Merkel de bu uçağa biniyor.