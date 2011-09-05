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Ekonomi

Merkel'den, Yunanistan'a iyi haber BERLİN (A.A)

05 Eylül 2011 19:35

-Merkel'den, Yunanistan'a iyi haber BERLİN (A.A) - 05.09.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkartılması yönünde bazı politikacılar tarafından dile getirilen önerileri kesin bir dille reddetti. Başbakan Merkel, bugün başkent Berlin'de düzenlediği bir basın toplantısında, Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkartılması durumunda, bunun bir domino etkisi yapacağını, bunun da avro para birimi için son derece tehlikeli olacağını belirterek, yine de Yunanistan'ın, avro ülkelerine verdiği vaatleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkartılmasının hukuki açıdan da mümkün olmadığı için bu konu üzerinde durmadığını kaydeden Merkel, "Siyasi açıdan avro bölgesindeki tüm ülkelerin avro ülkesi olarak kalmasından yanayım" dedi. Merkel, aşırı sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokratik Partisinin (NPD) dün Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimleri sonucunda meclise girmeyi başarmasıyla ilgili olarak da aşırı sağa karşı mücadelenin uzun bir süreç olduğunu belirterek, bu konuda tüm diğer partilerin daha yapacağı çok iş olduğunu, yine de NPD'nin seçimlerde oy kaybına uğramış olmasının küçük bir umut ışığı olduğunu söyledi. Genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) ve federal düzeyde koalisyon ortağı olan Hür Demokrat Partinin (FDP) de bu seçimlerde başarısız olduğuna işaret edilmesi üzerine de Merkel, koalisyon ortakları arasında çözülmesi gereken bazı sorunların olduğunu, ancak bir eyalet meclisi seçiminin genel seçim gibi görülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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