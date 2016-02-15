Merkel'den uçuşa yasak bölge açıklaması



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Stuttgarter Zeitung gazetesinin yarınki nüshasında yer alacak söyleşisinde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'de mültecilerin korunması amacıyla bir bölge oluşturulmasını talep eden Merkel, "Mevcut durumda taraflardan hiçbirinin hava saldırıları düzenlemeyeceği bir bölge, yani bir tür uçuşa yasak bölge oluşturulması yararlı olabilir" dedi.

"Esad yanlıları ile Esad karşıtları arasında böyle bir anlaşma sağlanabilirse çok yararlı olur" ifadelerini kullanan Merkel, terör örgütü IŞİD'in pazarlık dışında tutulması gerektiğini vurguladı.

Rusya'ya eleştiri, Türkiye'ye 'anlayış'

Rusya'nın hava saldırılarıyla Halep bölgesindeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Merkel, Türk hükümetini de anlayışla karşıladığını söyledi. 6 milyondan fazla Suriyelinin kendi ülkelerinde mülteci olduğuna dikkat çeken Merkel, "Türk siyasetçiler bizleri eleştiriyor. Bir yandan sığınmacıları neden almadığımızı izah edemezken, diğer taraftan onlardan sınırları açmalarını istiyoruz. Onların bu eleştirisini anlayışla karşılıyorum" görüşünü savundu.