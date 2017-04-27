Merkel'den Türkiye'ye uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü Berlin’de yaptığı hükümet açıklamasında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda da bulundu. Merkel, Türkiye’yi hukuk devleti standartları içinde hareket edilmesi ve AB ile üyelik müzakerelerinden vazgeçme ihtimaline karşı uyardı. Merkel, Federal Meclis’te yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Avrupa'dan vazgeçmesi ne Avrupa'nın ne de Türkiye'nin çıkarınadır" diye konuştu. 29 Nisan’da yapılacak Brexit özel zirvesinde Türkiye’nin de ele alınacağını duyuran Almanya Başbakanı, AB içerisinde bu konuda istişarelerde bulunulacağını kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel, hükümet açıklamasında Türkiye'deki anayasa referandumuna yönelik endişelere de değindi. Merkel, Türkiye’nin AGİT ve Avrupa Konseyi gözlemcilerinin referanduma dair ciddi kuşkularını gidermesi gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı, bu nedenle federal hükümetin referandum kampanyasının adil koşullar altında yapılmadığına dair ciddi endişeleri bulunduğunu kaydetti.

Basın ve ifade özgürlüğü

Son dönemde yaşananların Türkiye’nin Almanya ve Avrupa ile ilişkilerinde "ağır bir etki" yarattığını söyleyen Merkel "Diyaloğa dönülmesi için çaba gösteriyoruz" diye konuştu. Federal hükümetin hukuk devletine riayet edilmesi için Türkiye'ye yönelik taleplerini sürdüreceğini belirten Merkel, bunun Deniz Yücel ve diğer tutukluların yanı sıra basın ve ifade özgürlüğünün ihlali için de geçerli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'i "ajan ve terörist" nitelendirmesine atıfta bulunan Merkel "Hiçbir yanlış anlaşılmaya yol açmayacak biçimde söylemek gerekirse, bir Türk hükümet yetkilisinin Deniz Yücel'de olduğu gibi kamuoyu önünde bir önyargıyı dile getirmesi hukuk devleti ile bağdaşmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in kendi görevi süresince Almanya'ya iade edilmeyeceğini söylemişti. Erdoğan, Yücel'in PKK ile bağlantısı olduğu iddialarına yönelik de bir kez daha "Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist" diye konuşmuştu.

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dpa/afp, BD/BK