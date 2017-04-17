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Merkel'den Türkiye'ye 'saygılı diyalog' çağrısı

Türkiye'de parlamenter sistemi sona erdiren 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' yüzde 51.4 'evet' oyuyla kabul edilmişti

17 Nisan 2017 14:54

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilmesinin ardından Türkiye'ye "saygılı diyalog" çağrısı yaptı. 

Almanya Başbakanı Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ortak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alman hükümeti Türkiye’deki referandumun resmi olmayan sonuçlarını dikkate alıyor. Alman hükümeti, Türk halkının anayasa hakkındaki kararına saygı duyuyor. Referandumda alınan yakın sonuç Türk toplumunun ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor. Bu durum Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük sorumluluk anlamına geliyor. Alman hükümeti, Türk hükümetinin tüm siyasi ve sosyal gruplarla saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor. Türkiye ile en yakın zamanda ikili görüşmeler yapılmalıdır. Türkiye ve AB kurumları arasında Venedik Komisyonu'nun anayasal reformlar ve prosedüre ilişkin endişelerine yönelik görüşmeler yapılmalıdır"

 

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