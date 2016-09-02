Merkel'den Türkiye'ye: Ermeni Soykırımı kararına saygı duyun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Federal Meclis'in 'Ermeni Soykırımı' kararına mesafe koyacağı iddialarını yalanladı. Parlamentonun Ermeni kararına saygı duyulması gerektiğini kaydeden Merkel, hükümetin Federal Meclis'in aldığı bir kararla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti. Merkel, “Ben de halihazırda Alman Federal Meclisi'nin bir üyesiyim” dedi. Merkel, kararın bağlayıcılığı olmadığını Türk hükümetine ilettiklerini ifade ederek “Bunun Türkiye karşısında bir diz çökme hamlesi olup olmadığına” yönelik soruya ise “Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Spiegel dergisinin “Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret edebilmesi için hükümetin Ermeni kararıyla ilgili geri adım atacağı” yönündeki iddiayı doğrulamamıştı. Seibert, “Bunun kesinlikle söz konusu olamayacağını“ kaydetmişti.

SPD'den Ermeni kararına destek

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann da “Ermeni kararının amasız ve eğersiz doğru bir karar” olduğunu savundu. Kararın hukuki bağlayıcılığı olmadığını belirten Oppermann, ancak siyasi bağlayıcılığı olduğuna dikkat çekti. SPD Meclis Grubu Başkanı Oppermann, koalisyon ortağı olan kendi partisinin hükümet üyelerinden Federal Meclis'in kararına bağlı hissetmelerini beklediğini kaydetti.

Oppermann, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri eleştirerek ülkenin otoriter bir ülke olma yolunda olduğunu da söyledi. Oppermann, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “bilinçli şekilde karşıtlarına hassas yaklaşmadığını” ve onları korkutmak için baskı araçlarını kullandığını kaydetti.

Türkiye ile gerginliğin sürdüğü İncirlik konusunda ise daha önceki açıklamalarını yineleyen Oppermann, Alman milletvekillerinin ekim ayındaki İncirlik ziyaretinin kabul edilmemesi durumunda, İncirlik misyonunun uzatılmasına partisinin mecliste onay vermeyeceğine ve bu kararın dışına çıkmayacaklarına dikkat çekti.

Koalisyon içinde tartışma

'Ermeni Soykırımı' kararına yönelik iddia sonrası koaslisyon partileri arasında tartışma başladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Federal Meclis Başkan Yardımcısı Johannes Singhammer, Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'i konuyla ilgili “oynak açıklamalar” yapmakla eleştirdi. Singhammer, Münchner Merkur gazetesine verdiği demeçte, Steinmeier’in 'Ermeni Soykırımı' kararının hukuki bağlayıcılığı olmadığı yönündeki açıklamasını “yüzeysel” olduğunu ifade etti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de Dışişleri Bakanı Steinmeier'in “Ermeni Soykırımı kararına yüzde yüz saygı göstermesi gerektiğini” ifade etti.