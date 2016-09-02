T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Türkiye'ye: Ermeni Soykırımı kararına saygı duyun

Türkiye ile Almanya arasındaki tasarı gerginliği İncirlik Hava Üssü tartışmalarıyla daha geniş bir boyut kazanmıştı

02 Eylül 2016 20:41

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Federal Meclis'in 'Ermeni Soykırımı' kararına mesafe koyacağı iddialarını yalanladı. Parlamentonun Ermeni kararına saygı duyulması gerektiğini kaydeden Merkel, hükümetin Federal Meclis'in aldığı bir kararla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti. Merkel, “Ben de halihazırda Alman Federal Meclisi'nin bir üyesiyim” dedi. Merkel, kararın bağlayıcılığı olmadığını Türk hükümetine ilettiklerini ifade ederek “Bunun Türkiye karşısında bir diz çökme hamlesi olup olmadığına” yönelik soruya ise “Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Spiegel dergisinin “Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret edebilmesi için hükümetin Ermeni kararıyla ilgili geri adım atacağı” yönündeki iddiayı doğrulamamıştı. Seibert, “Bunun kesinlikle söz konusu olamayacağını“ kaydetmişti.

 

SPD'den Ermeni kararına destek

 

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann da “Ermeni kararının amasız ve eğersiz doğru bir karar” olduğunu savundu. Kararın hukuki bağlayıcılığı olmadığını belirten Oppermann, ancak siyasi bağlayıcılığı olduğuna dikkat çekti. SPD Meclis Grubu Başkanı Oppermann, koalisyon ortağı olan kendi partisinin hükümet üyelerinden Federal Meclis'in kararına bağlı hissetmelerini beklediğini kaydetti.

Oppermann, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri eleştirerek ülkenin otoriter bir ülke olma yolunda olduğunu da söyledi. Oppermann, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “bilinçli şekilde karşıtlarına hassas yaklaşmadığını” ve onları korkutmak için baskı araçlarını kullandığını kaydetti.

Türkiye ile gerginliğin sürdüğü İncirlik konusunda ise daha önceki açıklamalarını yineleyen Oppermann, Alman milletvekillerinin ekim ayındaki İncirlik ziyaretinin kabul edilmemesi durumunda, İncirlik misyonunun uzatılmasına partisinin mecliste onay vermeyeceğine ve bu kararın dışına çıkmayacaklarına dikkat çekti.

 

Koalisyon içinde tartışma

 

'Ermeni Soykırımı' kararına yönelik iddia sonrası koaslisyon partileri arasında tartışma başladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Federal Meclis Başkan Yardımcısı Johannes Singhammer, Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'i konuyla ilgili “oynak açıklamalar” yapmakla eleştirdi. Singhammer, Münchner Merkur gazetesine verdiği demeçte, Steinmeier’in 'Ermeni Soykırımı' kararının hukuki bağlayıcılığı olmadığı yönündeki açıklamasını “yüzeysel” olduğunu ifade etti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de Dışişleri Bakanı Steinmeier'in “Ermeni Soykırımı kararına yüzde yüz saygı göstermesi gerektiğini” ifade etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Merkel Alman Meclisi ErmeniBaşbakanı Angela Merkel RTLTürkiyeFederal Meclis ErmeniErmeniMerkelFederal MeclisAlman Federal MeclisiTürkSteffen SeibertSpiegelAlmanSosyal Demokrat PartiMeclis Grubu Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24