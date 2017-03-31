Merkel'den Türkiye yorumu: Son günlerde kendisine yönelttiğimiz tüm eleştirilere rağmen...

Almanya Başbakanı Angela Merkel İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından, AB içinde dayanışma ve insani sorumluluk çağrısında bulundu. Türkiye ile varılan mülteci anlaşmasını savundu.

Avrupa Birliği'ne birlik olma ve daha fazla insanı sorumluluk çağrısında bulunan Almanya Başbkanı Angela Merkel Türkiye ile varılan mülteci anlaşmasını savundu ve Türkiye'nin mültecilere desteğine dikkat çekti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Halk Partisi'nin Malta'daki iki günlük toplantısının son gününde yaptığı konuşmada Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasını savundu.

Merkel konuşmasında "Son günlerde kendisine yönelttiğimiz tüm eleştirilere rağmen Türkiye üç milyon mülteci için çok şey yaptı ve Avrupa da kendisine destek oldu, doğru olan da buydu" dedi.

Merkel, AB içinde hataların yapıldığı özeleştirisinde bulunarak "örneğin dış sınırlarımız ve komşularımız konusunda yeterince kafa yormadıklarını, Avrupa'nın insani sorumluluğunun da olduğunu" belirtti. Almanya Başbakanı, "Suriye bizim komşumuz ve bu sorumluluğu Türkiye, Ürdün gibi ülkelerin üzerine atamayız" diye konuştu.

Almanya Başbakanı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından daha fazla dayanışma ve insani sorumluluk alma çağrısında bulundu.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Başbakan Angela Merkel, Avrupa Halk Partisi'nin Malta'daki iki günlük toplantısının son gününde yaptığı konuşmada "Kaderimiz, değerlerimiz ve komşularımızla nasıl bir ilişki içinde olduğumuz, birbirimize nasıl davrandığımızla şekillenecek" dedi. Almanya Başbakanı, "Avrupa'nın bir bütün olarak ülkelerin kendi başlarına yapabileceğinden çok daha fazla şeyi başarabileceğini" savundu.

"Çoğu kişi şu an dünyanın ve Avrupa'nın çığrından çıktığını düşünüyor, işte bu yüzden de bizim mevcut zor sorulara yanıt bulmamız gerekiyor" diyen Merkel, Avrupa Birliği'nin bir barış ortaklığı olduğunu hatırlattı.