Merkel'den Türkiye açıklaması



Başbakan Merkel, sığınmacı sorununun çözümünde Türkiye'nin kilit role sahip olduğunu vurguladı. Brüksel'deki toplantıda Türkiye ile işbirliğinin ele alınacağını kaydeden Angela Merkel, "Sığınmacı akınını Türkiye'nin işbirliği olmadan düzenlemek mümkün değil" dedi.

'Türkiye ile yoğun diyalog şart'

Sığınmacı akınıyla baş edebilmek için Türkiye ile daha yoğun diyalog kurulması gerektiğine işaret eden Merkel, Türkiye'yi hafta sonunda ziyaret edeceğini hatırlattı. Başbakan Merkel, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de önümüzdeki günlerde İran, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü kapsayan bir geziye çıkacağını duyurdu.

'AB müzakerelerinin ucu açık'

Konuşmasında Türkiye'nin AB üye adaylığına da yer veren Merkel, "Türkiye ile üyelik müzakerelerinin ucu açık şekilde yürütüldüğünü" söyledi. Merkel, geçen hafta katıldığı bir tartışma programında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu söylemişti.

Merkel Türkiye yolcusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel hafta sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek. Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin odağında Suriye'deki çatışmalar, sığınmacı krizi ve terörizmle mücadele başlıkları yer alıyor.