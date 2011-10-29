-Merkel'den Türk göçmenlere takdir BERLİN (A.A) - 29.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, 50 yıl önce "misafir işçi" olarak Almanya'ya gelen Türkleri takdir ederek, bu insanların Almanya'nın refahına katkı sağladığını söyledi. Merkel, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 50. yılı vesilesiyle başbakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan haftalık video mesajında, Türk işçilerin çabalarını takdir ederek, "50 yıl önce ülkemize gelen bu insanlar Almanya'nın refahına katkı sağladı. Onlar ülkemizin bir parçası oldu" diye konuştu. Alman toplumuna çok iyi bir şekilde uyum sağlayan birçok Türkün yanı sıra hala bazı sorunların yaşandığına da işaret eden Merkel, hem göçmenlerin hem de Alman toplumunun entegrasyona istekli olması gerektiğini belirtti. "İşgücü anlaşması ülkemizi değiştirdi" diyen Merkel, Almanca öğrenmenin önemine de vurgu yaparak, bir insanın topluma ancak söz konusu toplumun dilini bilerek katılabileceğini ifade etti. Entegrasyonun daha fazlasını da gerektirdiğini kaydeden Merkel, "Tüm Almanların Türk kökenli yakınları ve Türk kökenlilerin de Almanya'da Alman tanıdıkları olmasını isterdim. Ancak bu konuda özellikle de belki yaşlı kuşaklarda hala bazı sorunların olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. Almanlardan göçmenlere karşı daha açık davranmasını da isteyen Merkel, örneğin sadece isimleri farklı olduğu için iş başvurularında göçmenlere ayrımcılık yapılmaması gerektiğini, bazı durumlarda ayrımcılık yapıldığı konusunda bilgilere sahip olduklarını sözlerine ekledi.