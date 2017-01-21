Merkel’den Trump’a ortak kurallara uyma çağrısı

ABD ile işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, ancak ortak kuralların önemini vurguladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel, cumartesi günü partisinin Schöntal'daki çalışma toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "kurallar temelinde, ortak değerlere dayanan ortak bir tutuma sahip olduğumuz takdirde, hepimiz için en iyisi olacağına inancım tamdır” dedi. Merkel, bu ortak tutumun uluslararası ekonomi ve ticaret ile birlikte savunmayı kapsadığına işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, uluslararası serbest ticaret anlaşmasını reddetmiş, NATO ile işbirliğini sorgulayan bir tutum sergilemişti.

Almanya Başbakanı Merkel, "Transatlantik ilişkilerin gelecek yıllarda geçmişte olduğundan daha önemsiz olmayacağını” belirterek, bunun için çaba göstereceğini dile getirdi. Merkel, "arada görüş ayrılıkları olsa bile, karşılıklı saygı çerçevesinde fikir teatisinde bulunulduğunda” uzlaşmanın sağlanabileceğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başbakanı Martin Schulz, "Cuma gününden bu yana ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve iyi, profesyonel ve sakin bir şekilde işbirliği yapacağımız yeni bir hükümet var” dedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Alman siyasetçi Schulz, ABD ve Avrupa arasındaki sıkı bağlara ve "ortak değerlere” vurgu yaptı.

Trump'ın konuşmasına tepkiler

Federal hükümetin Transatlantik İlişkiler Koordinatörü Hristiyan Demokrat Birlik partili Jürgen Hardt Trump'ın yemin töreni sırasında yaptığı konuşmayı eleştirerek, "açık bir şekilde milliyetçi” olduğunu söyledi. Hardt, die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyalarında kullandığı söylemi yinelemesini eleştirdi.

Sosyal Demokrat Parti Alman Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise Donald Trump'ın yaptığı konuşmayı "yeni başkanın milliyetçi konuşmasını itici buldum” sözleriyle değerlendirdi. Oppermann, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, ABD'deki yeni iktidar ilişkileri çerçevesinde Almanya ve Avrupa'nın çıkarlarının korunması konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeşiller partisi Alman Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, dünyanın kendisini "öngörülemez Trump'a” hazırlaması gerektiğini söyledi.

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dpa, AFP, JD/BS