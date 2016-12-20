Merkel'den 'terör saldırısı' vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Noel panayırına bir TIR'ın girmesi sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yaptı. Merkel, Berlin'de yaşananların kendisini dehşete ve derin üzüntüye düşürdüğünü belirterek "Bu çok zor bir gün" diye konuştu.

"Şu an eldeki veriler ışığında olayın bir terör saldırısı olduğundan yola çıkmamız gerekiyor" diyen Merkel, henüz olayla ilgili pekçok şeyin kesinlik kazanmadığını belirterek, "Biliyorum, bu olayın failinin Almanya'da koruma ve iltica başvurusunda bulunmuş biri olduğu şüphesinin doğrulanması durumunda bu, hepimiz için katlanılması çok zor bir durum olacaktır" dedi.

Merkel, "Failin bir sığınmacı olduğunun ortaya çıkması durumunda bu, özellikle her gün sığınmacılara yardım işlerine angaje olan çok sayıda Alman için, bizim korumamıza gerçekten ihtiyacı olan ve ülkemize uyum sağlamak için çaba gösteren çok sayıda insan için tiksindirici bir durum olacaktır" diye konuştu.

"Tüm ülke birleşti"

Tüm bir ülkenin yasta birleştiğini, düşüncelerinin olayda hayatını kaybeden ve yaralananlarla olduğunu belirten Merkel, kurtarma çalışanları, polisler, itfaiye, doktor ve sağlık çalışanlarına ortaya koydukları bu zor çalışma için kalpten teşekkürlerini sunduğunu ifade ettii.

Olayı 'aklın alamayacağı zalim bir eylem' olarak tanımlayan Merkel, bu fiilin 'yasaların öngördüğü en sert şekliyle' cezalandırılacağını vurguladı. Olayla ilgili güvenlik kabinesini toplantıya çağırdığını da açıklayan Merkel, ilgili bakanlar ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla öğleden önce durum ve olası sonuçlarını istişare edeceklerini kaydetti.

"Kötülere karşı duyulan korkunun bizi felç etmesine izin vermeyeceğiz. Noel panayırlarından feragat edilmeyecek" ifadelerini kullanan Almanya Başbakanı, "Şu saatlerde zor gelse de Almanya'da yaşamak istediğimiz hayat için; özgürce, birlikte ve açık bir toplumda yaşamak için gerekli gücü bulacağız" ifadelerini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BK/HS