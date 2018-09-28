Merkel'den Suriye için dörtlü zirve açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel; Rusya, Fransa ve Türkiye'nin liderleri ile Ekim ayı içinde Suriye'deki kritik durumu görüşmek üzere bir araya geleceğini açıkladı.

Devlet ziyareti kapsamında Almanya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, zirvenin nerede gerçekleşeceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

"Bir dörtlü zirvenin gerçekleşmesinden yana olduklarını" ifade eden Merkel, zirvenin "İdlib'deki ve Suriye'deki durumun hâlâ oldukça kritik olması" nedeniyle planlandığını belirtti.

Erdoğan daha önce söz konusu dörtlü zirvenin 7 Eylül'de İstanbul'da yapılmasının planlandığını açıklamış; ancak diğer liderler gibi Merkel de öneriye itidalli yaklaşmıştı.

Eylül ayında Soçi'de bir araya gelen Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de silahsız bölge oluşturulmasını öngören bir mutabakata imza atmıştı. 15 Ekim'e kadar kurulması planlanan bölgenin 15 ila 20 kilometrelik bir alanı kapsayacağı belirtilmişti.

DW,dpa/SÖ,EC

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