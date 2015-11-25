Merkel’den Suriye açıklaması: Gerilimi azaltmak için her şeyi yapın

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Rus savaş uçağını düşürmesiyle Suriye’de her şeyin daha karmaşık bir hale dönüştüğünü söyledi. Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmede “Bölgede tarafların tansiyonu yükseltecek hamlelerden kaçınması gerekiyor” dedi.

Her ülkenin kendi sınırlarını korumasının doğal karşılanması gereken bir durum olduğunu söyleyen Merkel, konuşmasına şöyle devam etti: “Öte yandan Suriye ve çevresinde gergin bir ortam olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün Türkiye Başbakanı Davutoğlu ile de konuştum ve gerilimi azaltmak için her şeyi yapmasını istedim.”

Federal Meclis'te konuşan Başbakan Merkel, mülteci krizini çözmek için pazar günü Türkiye AB zirvesinin önemini vurguladı.