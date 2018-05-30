Merkel'den Solingen anması: Özür dileyebilirim

Almanya'da 25 yıl önce Neonaziler tarafından evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni yapıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, çocuklarını kaybeden Mevlüde Genç için “İnsanlık dışı saldırıya insanlıkla karşılık verdiniz” dedi. Merkel, "Bunun için Federal Hükümet olarak ancak özür dileyebilirim” ifadesini kullandı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre Solingen için anma töreninde bir konuşma yapan Merkel, yaşanan acının izlerinin tazeliğini koruduğunu belirterek “Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm’ün (27), Hatice’nin (18), torunlarınız Hülya (9) ve Saime’nin (4) ve yeğeniniz Gülistan’ın acılarını hiçbir söz ve özür telafi edemez. Bundan dolayı da en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum” dedi.

İki kızı, torunları ve yeğenini kaybettiğinde Mevlüde Genç’e “Almanya’da kalmaya devam edecek misiniz” diye sorulduğunu hatırlatan Merkel, “Cevabınız bize insanlık adına örnek oldu. Siz kin beslemediniz, tam tersine anlayış ve barış yönünde hareket ettiniz. İnsanlık dışı bir saldırı karşısında siz insanlıkla karşılık verdiniz. Bundan dolayı size hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz” dedi. Merkel kundaklamanın toplumda meydana getirdiği derin sarsıntıya işaret ederek, “Yaşanan facia ülkemiz için utanç vesilesidir” ifadesini kullandı.

Özür dileyebilirim

Almanya’daki Möln gibi diğer ırkçı saldırıları, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerini hatırlatan Merkel, “Bugün bu insanları da anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Biz onları ve ülkemizde kendilerine yapılanları unutmayacağız. Unutamayız ve unutmamalıyız. Çünkü aşırı sağ hâlâ geçmişte kalmış değildir. Günümüzde bile sığınmacı ya da mülteci oldukları için insanlara karşı düşmanlık yapılıyor ve bu insanlar saldırıya uğruyor... Bunlar ülkemiz için utanç verici. Buna izin vermeyeceğiz. Yabancı düşmanlığının ülkemizde yeri olamaz” diye konuştu.

Aşırı sağcılara karşı mücadelede yetkili makamların bazı ihmallerinin olmasının kendisine acı verdiğini dile getiren Merkel, “Bunun için Federal Hükümet olarak ancak özür dileyebilirim” dedi.

Saldırıda 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç, Düsseldorf’taki Kuzey Ren Eyalet Başbakanlığı’nda yapılan anma töreni için teşekkür etti. ‘Kine nefrete yer vermeyin’ çağrısında bulunan Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş evladımı ateşler içinde kaybettim. Biz iki devletin parçasıyız. Türkiye’de doğdum, Almanya’da doydum. Bizlere ayrımcılık yapılmasın... Benim 25 yıldır çektiğim acıyı Allah bilir. Geceleri ağladım, gündüzleri çocuklarımın yüzüne güldüm. Çocuklarım üzülmesin, içlerine nefret düşmesin diye. Acım çok büyük.”

"Avrupa’nın göbeğinde ırkçılık yaşamaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da sosyal medya hesabı Twitter'dan Solingen'de hayatını kaybeden Genç ailesini andı. Kalın, "25 yıl önce neonazilerin Solingen'de Genç ailesinin evini kundaklaması sonucu 5 kişi yanarak hayatını kaybetti. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. Bu ırkçı cinayetten sonra da pek çok olay yaşandı. Avrupa’nın göbeğinde ırkçılık yaşamaya devam ediyor" dedi.

